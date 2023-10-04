Инвесторы не испугались обвала нефти

Еще во вторник на рынке была практически полная уверенность, что котировки нефти не просядут ниже $90 за баррель. Эта отметка выступала мощной технической поддержкой, и здесь спекулянты начинали покупать нефтяные контракты, в результате чего стоимость нефти ушла в район $91.

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Казалось, что в среду отскок продолжится, но в полдень совершенно неожиданно для многих начались сильные продажи нефти.

Никаких поводов для этого не было. Более того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти».

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Пока же, по его словам, «Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. б/с, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года», – цитирует «Интерфакс» чиновника.

Таким образом, Россия даже не рассматривает возможность увеличения экспорта нефти. Это значит, что дефицит предложения на мировом рынке «черного золота» будет как минимум сохраняться, а как максимум – расти.

В пользу таких предположений говорит и статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы нефти в Штатах упали на 2,2 млн баррелей при ожидании снижения лишь на 0,4 млн.

Но, несмотря на весь позитив, в который верит большинство аналитиков, нефть в среду обвалилась на 4,5%. Связано это с двумя факторами.

Первый – это то, что нефть долгое время сопротивлялась общемировому негативу, выражающемуся в глобальной распродаже рисковых активов и уходу в доллар.

Так, сегодня доходность десятилетних казначейских облигаций США доходила до 4,88%, обновив максимум с осени 2007 года. Во многом падению котировок бондов способствовала новость о таком небывалом за многие годы событий, как отставка спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Вторая причина падения нефти имеет технический характер. В районе $90 за баррель и чуть ниже спекулянты начали агрессивно покупать нефтяные контракты, но после дальнейшего снижения котировок были вынуждены так же активно закрывать свои позиции с убытком, что еще больше усилило тренд.

Учитывая столь сильное дневное падение нефти, неподтвержденное фундаментальными факторами, в самые ближайшие часы можно ждать начала фиксации прибыли игравшими на понижение «черными медведями», что приведет к росту котировок. Но теперь отметка $90 станет уже не поддержкой, а сопротивлением.

Российские инвесторы обвал нефти пока игнорируют. Даже акции нефтяных компаний выглядели очень сильно: обновившие сегодня исторический максимум бумаги «Газпромнефти» упали на 2,2%, «Лукойла» - на 0,8%, а акции «Роснефти» вообще подорожали на 0,7%.

Сегодняшняя сила «Роснефти» кроется в том, что ранее бумага снижалась глубже своих «коллег по цеху».

Лучше рынка выглядели акции металлургов, очень слабо участвовавших в отскоке Индекса Мосбиржи от сильной поддержки 3000 пунктов.

Таким образом, тактика основной части инвесторов остается прежней – покупать отставшие от рынка бумаги и на негативе продавать те, которые сильнее других выросли.

Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 0,3% капитализации, тем самым отступив от сопротивления 3140-3150 пунктов. Это негативный технический сигнал, говорящий, что при нейтральном фоне, и тем более при его ухудшении, распродажи акций резко усилятся.