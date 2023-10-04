Инвесторы не испугались обвала нефти

Еще во вторник на рынке была практически полная уверенность, что котировки нефти не просядут ниже $90 за баррель. Эта отметка выступала мощной технической поддержкой, и здесь спекулянты начинали покупать нефтяные контракты, в результате чего стоимость нефти ушла в район $91.
Казалось, что в среду отскок продолжится, но в полдень совершенно неожиданно для многих начались сильные продажи нефти.
Никаких поводов для этого не было. Более того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти».
Пока же, по его словам, «Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. б/с, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года», – цитирует «Интерфакс» чиновника.
Таким образом, Россия даже не рассматривает возможность увеличения экспорта нефти. Это значит, что дефицит предложения на мировом рынке «черного золота» будет как минимум сохраняться, а как максимум – расти.
В пользу таких предположений говорит и статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы нефти в Штатах упали на 2,2 млн баррелей при ожидании снижения лишь на 0,4 млн.
Но, несмотря на весь позитив, в который верит большинство аналитиков, нефть в среду обвалилась на 4,5%. Связано это с двумя факторами.
Первый – это то, что нефть долгое время сопротивлялась общемировому негативу, выражающемуся в глобальной распродаже рисковых активов и уходу в доллар.
Так, сегодня доходность десятилетних казначейских облигаций США доходила до 4,88%, обновив максимум с осени 2007 года. Во многом падению котировок бондов способствовала новость о таком небывалом за многие годы событий, как отставка спикера палаты представителей Кевина Маккарти.
Вторая причина падения нефти имеет технический характер. В районе $90 за баррель и чуть ниже спекулянты начали агрессивно покупать нефтяные контракты, но после дальнейшего снижения котировок были вынуждены так же активно закрывать свои позиции с убытком, что еще больше усилило тренд.
Учитывая столь сильное дневное падение нефти, неподтвержденное фундаментальными факторами, в самые ближайшие часы можно ждать начала фиксации прибыли игравшими на понижение «черными медведями», что приведет к росту котировок. Но теперь отметка $90 станет уже не поддержкой, а сопротивлением.
Российские инвесторы обвал нефти пока игнорируют. Даже акции нефтяных компаний выглядели очень сильно: обновившие сегодня исторический максимум бумаги «Газпромнефти» упали на 2,2%, «Лукойла» - на 0,8%, а акции «Роснефти» вообще подорожали на 0,7%.
Сегодняшняя сила «Роснефти» кроется в том, что ранее бумага снижалась глубже своих «коллег по цеху».
Лучше рынка выглядели акции металлургов, очень слабо участвовавших в отскоке Индекса Мосбиржи от сильной поддержки 3000 пунктов.
Таким образом, тактика основной части инвесторов остается прежней – покупать отставшие от рынка бумаги и на негативе продавать те, которые сильнее других выросли.
Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 0,3% капитализации, тем самым отступив от сопротивления 3140-3150 пунктов. Это негативный технический сигнал, говорящий, что при нейтральном фоне, и тем более при его ухудшении, распродажи акций резко усилятся.