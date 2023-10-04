Ключевая ставка: ждем 14%

Финансовый рынок готовит себя и публику к тому, что 27 октября на очередном заседании ЦБ повысит ставку еще на 1 пп до 14%.

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Дело в комплексе причин: курс рубля вблизи 100 рублей за доллар, высокие инфляционные ожидания и разгон инфляции в последние недели, плюс щедрые бюджетные расходы ― считается, что они тоже подогревают рост цен. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что в октябре ключевая ставка ЦБ будет повышена еще на 100 бп до 14% годовых», ― пишут сегодня аналитики Росбанка. В Альфа-банке аналитики подтверждают: пик повышения ставок придется на 14-15%.

Короткие гособлигации уже торгуются с доходностью в 14% годовых ― это означает, что игроки долгового рынка уже считают октябрьское повышение делом практически решенным.

При этом последнее ужесточение уже действует ― но совсем не там, где надо. На долговом рынке резко, на 15% сократился объем новых размещений ― в сентябре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 77 облигационных займов на общую сумму 2,87 трлн рублей, тогда как в августе 70 займов на 3,4 трлн рублей. Зато потребительское кредитование продолжает пылать ― в сентябре, несмотря на рот ставок, Сбер выдал рекордные 155,6 тыс. ипотек на 564,5 млрд рублей. Большая часть пришлась на льготные программы.