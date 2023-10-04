Курс на декарбонизацию жив: как изменились климатические цели бизнеса

В конце сентября ведущие эксперты в области устойчивого развития и климатической повестки на площадке Технопарка «Сколково» обсудили ключевые тренды декарбонизации мировой экономики и перспективы низкоуглеродного развития России. В частности, группа Эн+ представила текущие проекты в сфере ESG и рассказала о корректировке целей по достижению Net Zero.

Директор Центра устойчивого развития «Сколково» Елена Дубовицкая отметила, что в 2023 году актуальность декарбонизации не снижается. Ссылаясь на данные, озвученные Институтом устойчивого развития на Всемирном экономическом форуме, она подчеркнула, что при сохранении привычной деятельности бизнеса в ближайшие 50 лет совокупные потери ВВП составят 178 трлн долларов. При этом потенциал роста ВВП оценивается в 43 трлн долларов, если бизнес твердо встанет на путь декарбонизации.

Как отметила генеральный директор Института глобального климата и экологии им. Ю.А. Израэля (ИГКЭ) Анна Романовская, у России есть хорошие предпосылки стать одним из драйверов мирового тренда на низкоуглеродное развитие. «В плане науки у нас уже есть хорошие решения, финансирование, мы видим первые результаты. Нормативно-правовая основа создана, мы начинаем наращивать компетенции, а регионы и отрасли — разбираться в этом. Хоть и не все пока получается, работа идет, и идет хорошо», — считает Романовская.

В качестве проблем она отметила отсутствие четкого понимания перспектив России в углеродно-нейтральном мире и несогласованность целей по сокращению выбросов. Она также подчеркнула, что у страны есть стратегия низкоуглеродного развития, но нет плана ее выполнения, что также может стать большим препятствием на пути к углеродной нейтральности.

«Нам нужно определить наши точки роста. Понять, с чем мы войдем в 30-е, в 40-е годы. Нужно не ждать результатов долгосрочных научных исследований, а начинать двигаться уже сейчас. Я уверена, что Россия не только может, но и должна занять лидирующее положение в климатической повестке. Весь потенциал у нас есть, осталось только его использовать», — подчеркнула гендиректор ИГКЭ.

Она также добавила, что на этом пути очень важны примеры ответственного бизнеса. Директор департамента внешних коммуникаций компании Эн+ Ольга Санарова напомнила, что группа Эн+ в 2021 году одной из первых объявила о задаче достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году, а цель сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году стала одной из самых амбициозных среди промышленных компаний. Именно поэтому компанию можно считать драйвером климатической повестки в России, отметила директор по рынкам капитала и финансовым продуктам Эн+ Елена Иванова.

С 2017 года РУСАЛ выпускает продукцию под брендом Allow — алюминий с углеродным следом в 5 раз ниже средних мировых показателей в отрасли. Иванова отмечает, что выпуск низкоуглеродного алюминия будет увеличиваться:

«Мы уверены в том, что спрос на продукцию с низким углеродным следом продолжит расти. Например, по прогнозу аналитиков Goldman Sachs, спрос на "зеленый" алюминий по сравнению с 2022 годом, когда он оценивался примерно в 5% от всего алюминия, увеличится до 20% к 2030 году. При этом продажи алюминия низкоуглеродного бренда Allow с 2017 года выросли почти в 10 раз и практически достигли 30% от общего объема производства первичного алюминия компании. И данные показатели будут расти», — отметила Иванова.

При этом усилия компании в области снижения воздействия на климат не остаются незамеченными. Так, в этом году Эн+ стала одним из лидеров российского рейтинга климатической эффективности ИГКЭ. В 2021 году международный климатический рейтинг CDP присвоил компании «РУСАЛ» наивысший рейтинг в отрасли на уровне А-.

Впрочем, в контексте вызовов 2023 года компании все же пришлось скорректировать цели: «Несмотря на все трудности, ограниченный доступ к финансированию, к технологиям, мы однозначно все так же привержены к своим климатическим целям, но учитывая все последние изменения, включая задержку государством газификации городов Восточной Сибири, среднесрочная цель группы была перенесена с 2030 года на 2035-й», — рассказал директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов.

В остальном группа Эн+ продолжает вести постоянную работу, необходимую для выполнения поставленных задач. Так, компания переориентирует транспортировочные процессы на возобновляемые источники энергии, проектирует новые ГЭС и один ветропарк, а также ведет множество научных разработок.

Директор по устойчивому развитию «РУСАЛ» Ирина Бахтина рассказала о том, что компания разрабатывает продукцию с ультранизким углеродным следом по электролизной технологии инертного анода. «Это передовая технология. В июле 2023 года нам удалось получить заверение компании TÜV Austria — она провела независимую верификацию показателей выбросов парниковых газов. По этой технологии выброс на одну тонну равен 10 кг углеводорода. Это уникальный на сегодняшний день показатель. Пока что мы говорим о плавке нескольких десятков тысяч тонн этого металла, практически в лабораторно-экспериментальных условиях, но разговоры о его постановке на коммерческие рельсы уже ведутся», — рассказала Бахтина.

Она также отметила, что РУСАЛ сейчас смотрит в сторону диверсификации портфеля климатических проектов и планирует отдавать предпочтению природным проектам, таким как обводнение ранее осушенных торфяных болот, работа с глиноземным дивизионом. Антон Бутманов, в свою очередь, добавил, что компания Эн+ будет уделять больше внимания мероприятиям по повышению энергоэффективности, поскольку это направление может дать около 5-10% снижения выбросов.

Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вадим Петров заметил, что российский бизнес ставит перед собой правильные цели по декарбонизации, регионы, которые пока не поспевают за повесткой, могли бы обратиться за помощью к предпринимателям.

«Однако в целом имеющийся у России набор инструментов и решений — это рабочая концепция целевой операционной модели в области декарбонизации, которой можно гордиться и с которой можно выступать на мировой арене. Все это в совокупности даст хороший эффект», — резюмировал Петров.