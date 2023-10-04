Минфин спрогнозировал значительный рост дополнительных нефтегазовых доходов

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ прогнозируется в октябре в размере 513,48 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Ведомство с 6 октября по 7 ноября планирует ежедневно направлять на покупку валюты и золота по 18,12 млрд рублей.

Статья по теме: Удивительный бюджет: главные бенефициары — силовой блок и социалка

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2023 года составило -114,76 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Уточняется, что в период с 6 октября по 7 ноября текущего года ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд рублей (после 13,15 млрд рублей с 7 сентября по 5 октября). При этом в ведомстве напомнили, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Центробанк приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок до конца года.

