Минфин вселил надежды в рубль

Уже не первый месяц аналитики ждут роста рубля. Свои прогнозы они обосновывают тем, что цены на нефть выросли, и нефтяные компании должны бы больше продавать валютной выручки.
Но российская валюта укрепляться никак не хочет, игнорируя даже резкое повышение ключевой ставки Банком России.
Сегодня Минфин раскрыл данные по сбору налогов от нефтегазового сектора в сентябре – их поступило в казну на сумму 739,9 млрд руб. Для сравнения, в августе сектор дал вклад в бюджет в сумме 642,7 млрд руб., а в июле – 811,3 млрд руб. Таким образом, рост цен на нефть не привел к какому-то резкому росту поступления нефтяных налогов.
На самом деле, ситуация для рубля еще хуже, чем показывают данные по сбору налогов. Дело в том, что резко выросли выплаты демпфера нефтяникам, размер которого зависит от внутренней и мировой цены на топливо. Так, в сентябре бюджет расстался с 297,9 млрд руб. демпфера, в августе – с 185,9 млрд руб, а в июле – с 110,4 млрд руб.
Не нужно заканчивать Мехмат МГУ, чтобы понять, что в реальности, с учетом роста курса доллара к рублю, нефтяным компания нужно продавать даже меньше валюты, чтобы рассчитаться с бюджетом.
Вероятно, они это и делают, оставляя полученные в результате роста нефти «лишние» доллары и юани на зарубежных счетах.
Но ситуация для рубля может резко улучшиться в октябре.
По прогнозам Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце составит 513,48 млрд руб. Если ожидания финансового ведомства оправдаются, то нефтегазовому сектору нужно будет внести в казну порядка 1,1-1,2 трлн руб. «чистыми», с учетом полученного демпфера.
Таким образом, нефтяникам и газовикам нужно будет увеличить продажу валюты примерно на 50%.
Судя по характеру торгов парой доллар-рубль, сейчас на валютном рынке складывается равновесие спроса и предложения. Поэтому даже небольшой дополнительный объем выставляемых на продажу долларов и юаней способен привести к серьезному росту курса рубля.
Справедливости ради стоит отметить, что прогноз Минфина может не реализоваться в полном объеме. Так, месяцем ранее ведомство предполагало собрать в сентябре 279,12 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Но согласно сегодняшнему сообщению, отклонение от плана составило -114,76 млрд руб.
В пользу ослабления рубля будет играть также ожидания увеличения денежной массы, в том числе за счет повышения зарплат ряду категорий граждан, денежного довольствия военнослужащих и пенсий.
Сегодняшняя новость от Минфина не оказала влияния на валютный рынок. Ранее, когда российский рынок был открыт для нерезидентов с их огромными деньгами, спекулянты начали бы активно продавать доллар против рубля. Но в настоящее время отечественные активные игроки слабы, и не могут сильно двинуть курс рубля.
Практически весь день пара доллар-рубль торговалась недалеко от отметки 99,5, но под конец торговой сессии рубль начал снижаться, растеряв все завоевания дня. Связано это с тем, что крупные экспортеры обычно не откладывают на последние часы продажу валютной выручки. Кроме того, в пользу покупки доллара сыграло сильное падение нефтяных котировок, которые ближе к закрытию основных торгов на Московской бирже теряли около 3,5%.
Поэтому, несмотря на приданный Минфином рублю фундаментальный позитив, уход курса чуть выше 100 руб. за доллар выглядит вероятным.