Минфин вселил надежды в рубль

Уже не первый месяц аналитики ждут роста рубля. Свои прогнозы они обосновывают тем, что цены на нефть выросли, и нефтяные компании должны бы больше продавать валютной выручки.

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Но российская валюта укрепляться никак не хочет, игнорируя даже резкое повышение ключевой ставки Банком России.

Сегодня Минфин раскрыл данные по сбору налогов от нефтегазового сектора в сентябре – их поступило в казну на сумму 739,9 млрд руб. Для сравнения, в августе сектор дал вклад в бюджет в сумме 642,7 млрд руб., а в июле – 811,3 млрд руб. Таким образом, рост цен на нефть не привел к какому-то резкому росту поступления нефтяных налогов.

На самом деле, ситуация для рубля еще хуже, чем показывают данные по сбору налогов. Дело в том, что резко выросли выплаты демпфера нефтяникам, размер которого зависит от внутренней и мировой цены на топливо. Так, в сентябре бюджет расстался с 297,9 млрд руб. демпфера, в августе – с 185,9 млрд руб, а в июле – с 110,4 млрд руб.

Не нужно заканчивать Мехмат МГУ, чтобы понять, что в реальности, с учетом роста курса доллара к рублю, нефтяным компания нужно продавать даже меньше валюты, чтобы рассчитаться с бюджетом.

Вероятно, они это и делают, оставляя полученные в результате роста нефти «лишние» доллары и юани на зарубежных счетах.

Но ситуация для рубля может резко улучшиться в октябре.

По прогнозам Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце составит 513,48 млрд руб. Если ожидания финансового ведомства оправдаются, то нефтегазовому сектору нужно будет внести в казну порядка 1,1-1,2 трлн руб. «чистыми», с учетом полученного демпфера.

Таким образом, нефтяникам и газовикам нужно будет увеличить продажу валюты примерно на 50%.

Судя по характеру торгов парой доллар-рубль, сейчас на валютном рынке складывается равновесие спроса и предложения. Поэтому даже небольшой дополнительный объем выставляемых на продажу долларов и юаней способен привести к серьезному росту курса рубля.

Справедливости ради стоит отметить, что прогноз Минфина может не реализоваться в полном объеме. Так, месяцем ранее ведомство предполагало собрать в сентябре 279,12 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Но согласно сегодняшнему сообщению, отклонение от плана составило -114,76 млрд руб.

В пользу ослабления рубля будет играть также ожидания увеличения денежной массы, в том числе за счет повышения зарплат ряду категорий граждан, денежного довольствия военнослужащих и пенсий.

Сегодняшняя новость от Минфина не оказала влияния на валютный рынок. Ранее, когда российский рынок был открыт для нерезидентов с их огромными деньгами, спекулянты начали бы активно продавать доллар против рубля. Но в настоящее время отечественные активные игроки слабы, и не могут сильно двинуть курс рубля.

Практически весь день пара доллар-рубль торговалась недалеко от отметки 99,5, но под конец торговой сессии рубль начал снижаться, растеряв все завоевания дня. Связано это с тем, что крупные экспортеры обычно не откладывают на последние часы продажу валютной выручки. Кроме того, в пользу покупки доллара сыграло сильное падение нефтяных котировок, которые ближе к закрытию основных торгов на Московской бирже теряли около 3,5%.

Поэтому, несмотря на приданный Минфином рублю фундаментальный позитив, уход курса чуть выше 100 руб. за доллар выглядит вероятным.