Мир начал избавляться от экономической диктатуры отдельных стран — Путин

Процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, диктатура отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу, уходит в прошлое.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира», — сказал Путин.

Он пояснил, что такое будущее мало кому может понравиться. «И потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим», — подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что это в полной мере касается создания прочных экономических основ такого миропорядка, тем более что современные технологии предоставляют новые возможности как для граждан, так и для бизнеса, позволяя государству создавать и поддерживать институты, отражающие новую реальность многополярного мира, а также развивать более удобные и безопасные системы международных платежей. По словам Путина, распространение таких технологий формирует принципиально новые задачи и вызовы.

Глава государства заверил, что власти будут и дальше поддерживать развитие отечественной системы образования, исходя из стратегических интересов страны и задач достижения технологического суверенитета, чтобы готовить «свои кадры, прежде всего математиков, инженеров, программистов», без которых «никакой искусственный интеллект» обойтись не сможет. «Будем помогать вашим педагогам и наставникам также идти вместе с вами в ногу, повышать свою квалификацию и, конечно же, обмениваться лучшими практиками, внедрять эффективные передовые программы обучения», — заявил Владимир Путин.