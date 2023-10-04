На семи злаках: «Абрау Дюрсо» начала выпускать водку

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», самое титулованное винодельческое предприятие РФ, запустила производство водки «7 злаков». В ее состав входит ароматный спирт, настоянный на ячмене, ржи, пшенице, кукурузе, овсе, зубровке, лемонграссе и гречихе. Первая партия из 20 тыс. бутылок уже поступила в продажу, сообщили в компании.

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«Водка особая "7 злаков" представлена в объемах 0,5 и 0,7 л. Стоимость бутылки объемом 0,5 л составляет 617 рублей», — сообщили в пресс-службе.

По словам президента ГК «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, у всей линейки крепкого алкоголя, объединенного цифрой 7 на этикетке, есть собственный уникальный стиль. Основоположником линейки «семерок» стал бизнес-омбудсмен Борис Титов, именно он придумал настойку «7 овощей» и положил начало серии крепких напитков.

Из крепких напитков группа также выпускает джин «7 трав» и премиальный коньяк «Абрау-Дюрсо 1870».