Нефть рухнула под тяжестью проблем США

Вчера ситуация на рынке нефти, уже с начала недели на фоне опасений роста ставок и приближения рецессии в США склонявшаяся в пользу медведей, окончательно развернулась на 180 градусов. Серьезные уровни поддержки, расположенные выше $89 за баррель Brent, продержались менее 2 суток и вечером среды были прорваны.

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Уже через несколько часов после этого декабрьский фьючерс на североморскую смесь находился на 5,6% ниже закрытия вторника – на $85,83. Западно-техасская нефть WTI, упала на 5,7% и достигла $84,19 за баррель.

Рывку вниз, который чисто технически можно расценить, как досрочное окончание периода роста цен на нефть, стартовавшего в июне, не помешали даже итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Со следующего года сокращение производства составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня квот октября 2022-го. Помимо этого, несколько стран, включая РФ и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу на 1,66 млн б/с.

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Параллельно Саудовская Аравия и Россия подтвердили планы продолжать совокупное сокращение поставок на 1,3 млн б/с до конца 2023 года, сохраняя возможность его ежемесячного пересмотра. Долгое время именно оно было главной фундаментальной причиной роста котировок, способствуя нарастанию дефицита на физическом рынке нефти.

Медведи долгое время возлагали надежды на снижение спроса на нефть в КНР, надеясь на замедление китайской экономики. Но та, напротив, в целом в этом году наращивала его: в последнее время меры властей, направленные на ускорение роста ВВП, явно работали. И помощь игрокам на понижение пришла, откуда те не ждали – начали стремительно множиться признаки проблем в экономике США.

Позиция ФРС, увлеченной борьбой с инфляцией, только способствовала их обострению. Она явно настроена, как минимум, очень долго удерживать ставки на высочайшем по меркам последних 15 лет уровне, а то и еще поднять их (возможно, даже не раз).

На текущей неделе это помогло подрасти курсу доллара, обвалив фондовые рынки по всему миру, отразившись, естественно, и на котировках энергоносителей. Все-таки США – крупнейший потребитель нефти в мире. И даже намеки на снижение американского спроса очень влияют на ее котировки.

«Нефтяные рынки уязвимы к продолжающемуся ужесточению финансовых условий, – говорил в среду Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам TD Securities Дэниел Гали. – Недавнее укрепление доллара США и рост доходностей стали катализатором резкого изменения позиций сырьевых фондов, что усугубило распродажу нефти».

Но статистика в среду нанесла по нефтяным быкам новый удар, причем сразу с двух сторон. Она дала довольно явные свидетельства начинающегося в США экономического спада, и они же показали, что история нарастающего дефицита на нефтяном рынке завершается.

Средний четырехнедельный спрос на бензин, упал, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), до минимума примерно за полтора года – 8,337 млн б/с. Но хуже другое. Это самые низкие цифры для этого сезона с далекого и очень непростого 1998 года. Не отреагировать на это рынок просто не мог.

При этом рентабельности нефтепереработки в США упала в среду ниже $20 за баррель, а это тоже полуторалетний минимум. «Такое ‘свободное падение’ маржи указывает на то, что высокие цены и процентные ставки сокращают закупки нефти, увеличивая вероятность рецессии, – цитировало в среду агентство Reuters президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша. – Это ведет к дальнейшему снижению спроса, которому Саудовская Аравия и Россия могут и не суметь противостоять путем дополнительных сокращений добычи».