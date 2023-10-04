Разгром гособлигаций США: причем здесь Китай

Доходность по американскому долгу (10-летние и 30-летние облигации правительства США) 3 октября взлетела до 16-летнего максимума. Одним из драйверов этого процесса, не исключает Business Insider, является Пекин. Сторонником «китайского следа» является, например, Торстен Слок, главный экономист и партнер в американской глобальной компании по управлению альтернативными активами Apollo Global Management. Он напоминает, что после 2021 года Китай продал американских гособлигаций на 300 млрд долларов, а с апреля по сентябрь этого года – на 40 млрд долларов.
«Китай может стоять за продолжительным подъемом доходности гособлигаций,- написал Слок в своем блоге.- Экономический рост в Китае замедлился по циклическим и структурным причинам. Это привело к тому, что у Китая стало меньше долларов для покупки американских гособлигаций».
За три последних года продажа Пекином американского госдолга приблизилась к трети триллиона долларов. Причем, в последние несколько месяцев продажи резко активизировались – китайцы, например, продали за последние полгода для поддержки юаня гособлигаций на 40 млрд долларов. Здесь, следует иметь в виду, что Поднебесная много лет энергично скупала американские гособлигации и являлась, по состоянию на март 2023 года, по данным Министерства финансов США, вторым после Японии держателем американского долга. Конечно, продажа гособлигаций США без малого на треть триллиона долларов не могла пройти для них бесследно. К тому же, произошла она в тот самый момент, когда главный американский банк Федрезерв США очень энергично проводит политику количественного ужесточения. С этими причинами совпали по времени понижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов крупнейшими рейтинговыми агентствами, отказ Японии от контроля за кривой доходности и выпуски Минфином США все новых и новых гособлигаций. Не удивительно, написал Торстен Слок, что даже плохой отчет о положении на рынке труда США, который вышел 29 сентября и который указывает на более мягкую экономику, не сумел существенно понизить процентные ставки по гособлигациям.
«Главное заключается в том,- продолжает Торстен,- что стоимость капитала, вероятно, надолго останется высокой по причинам, которые мало связаны с деловым циклом. К тому же, следует помнить, что в 2008-2020 годах были 12 лет нулевой ключевой ставки, что тоже необычно».