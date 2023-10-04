Разгром гособлигаций США: причем здесь Китай

Доходность по американскому долгу (10-летние и 30-летние облигации правительства США) 3 октября взлетела до 16-летнего максимума. Одним из драйверов этого процесса, не исключает Business Insider, является Пекин. Сторонником «китайского следа» является, например, Торстен Слок, главный экономист и партнер в американской глобальной компании по управлению альтернативными активами Apollo Global Management. Он напоминает, что после 2021 года Китай продал американских гособлигаций на 300 млрд долларов, а с апреля по сентябрь этого года – на 40 млрд долларов.

«Китай может стоять за продолжительным подъемом доходности гособлигаций,- написал Слок в своем блоге.- Экономический рост в Китае замедлился по циклическим и структурным причинам. Это привело к тому, что у Китая стало меньше долларов для покупки американских гособлигаций».