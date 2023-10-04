Объем пассажирских перевозок Москвы вырос на 21% за 8 месяцев

Оборот компаний Москвы, занятых в сфере пассажирских перевозок, по итогам января-августа текущего года вырос на 21% и достиг 712,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщил 4 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Почти 60% в обороте отрасли, или 424,6 млрд рублей, обеспечили воздушные перевозки. Этот сегмент активно восстанавливается после снижения международных пассажиропотоков из-за ограничений на фоне прошлогодних санкций», — сказал Владимир Ефимов. Остальные 40% составили наземные перевозки (282,6 млрд рублей). Из них на железнодорожный транспорт пришлось 179 млрд рублей, на водный (включая морской) — 4,8 млрд, добавил он.

Лидером по приросту по итогам 8 месяцев стали компании водного пассажирского транспорта, включая морской, уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Их оборот более чем утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, оборот пассажирского воздушного транспорта вырос на 29,5%.

По официальным оценкам на начало сентября, доля Москвы в общем обороте пассажирских перевозок в стране достигла 43%.

Всего в сфере пассажирских перевозок столицы работает около 210 компаний, в которых заняты более 150 тыс человек. Примерно две трети участников представляют малый бизнес. Но значительную часть оборота этого бизнеса — 97% — обеспечивают крупные и средние компании, главным образом за счет высоких объемов перевозок.