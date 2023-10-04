Право редевелопмента части бывшей промзоны Грайвороново выставят на торги

Власти Москвы выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) части бывшей промышленной зоны Грайвороново. Речь идет об участке площадью около 22,5 га, общий объем инвестиций в его редевелопмент оценивается почти в 38 млрд рублей. Об этом сообщил 4 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В четвертом квартале этого года право на комплексное развитие части бывшей промзоны "Грайвороново" площадью 22,56 га планируется выставить на торги. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 38 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 1,1 млрд», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, в итоге на этой территории будет создано около трех тысяч рабочих мест.

Территория, которой предстоит редевелопмент, расположена вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта и станций метро «Стахановская», «Окская» и «Кузьминки». На данный момент на ней расположены склады, автостоянки и сервисы. Вместо них здесь планируется построить более 241 тыс кв м жилья, из которых около 24 тыс «квадратов» отдадут под программу реновации, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Запланировано также строительство свыше 205 тыс кв мв объектов промышленного и общественно-делового назначения, включая логистический комплекс, детский сад для 300 воспитанников, школу для 575 учащихся, офисы, предприятия сферы торговли и услуг», — добавил он.

Напомним, программа КРТ разработана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот территории Москвы, которые заброшены или используются неэффективно. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.