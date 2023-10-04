Глобальная распродажа гособлигаций бьет по рынкам

Распродажа гособлигаций на долговых рынках набирает темпы и толкает их доходность к 10- и 20-летним максимумам. Инвесторы не видят признаков замедления роста доходности и готовятся к продолжительному периоду жесткой монетарной политики.

Ставки по 30-летним облигациям правительства США 4 октября впервые с 2007 года превысили 5%. Причем, немало экспертов считают, что они могут легко подрасти и до 5,5%. Ставка по 10-летним немецким гособлигациям впервые после 2011 года достигла 3%. На этом фоне, сообщает Bloomberg, не очень серьезно выглядит первый в этом году рывок 10-летних японских облигаций к 1%, хотя для Страны восходящего солнца это очень высокая ставка.

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Инвесторы требуют повышения компенсации за риск покупки долгосрочного долга после того, как центробанки крупных стран дали понять, что не намерены в ближайшем будущем смягчать монетарную политику. В Америке, кроме высокой ставки ФРС, на долгосрочные облигации давят и участившиеся выпуски облигаций, при помощи которых американский Минфин финансирует стремительно растущий госдолг и дефицит бюджета. Волатильность охватила не только долговые рынки, но распространилась и на рынки акций.

«Эти события начинают вызывать тревогу на рынках всех активов»,- комментирует создавшуюся ситуацию Джеймс Вильсон из Jamieson Coote Bonds Pty.

После неожиданного отчета по рынку труда США, который усилил ожидания того, что ФРС продолжит поднимать ключевую ставку, обвал облигаций продолжился 3 октября с новой силой. За 9 месяцев 2023 года снижение по глобальным облигациям достигло уже 3,5%, а волатильность индекса ICE BofA MOVE пробила во вторник 5-месячный максимум. Средняя же цена облигаций в Bloomberg US Treasury Index снизилась до 85,5 центов за доллар. Это всего лишь на полцента выше рекордно низкой цены, зафиксированной в 1981 году.

Доходность европейских гособлигаций растет так же, как у их американских коллег. Поднялась доходность и облигаций на рынках ряда развивающихся стран Азии. К примеру, в Индонезии она достигла почти годового максимума.

Инвесторы несут потери, тем не менее, обстановка на самом коротком конце рынка американских гособлигаций все еще кажется привлекательной для отдельных инвесторов.

Текущие уровни доходности будут вымывать капитал с рынков наиболее рискованных активов, потому что инвесторам сейчас не нужно рисковать для того, чтобы неплохо заработать.

Бурные события, происходящие сейчас на долговых рынках, отправили так называемую реальную доходность к многолетним максимумам.

«Резкие движения вверх по реальной доходности всегда приводит к проблемам на рынках акций»,- напоминает Эми Патрик из австралийской финансовой компании Pendal Group. Она считает, что в такие моменты следует искать спасение в наличных деньгах.