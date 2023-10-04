Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца года

Россия продолжит сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки. В ноябре после проведения анализа ситуации будет принято решение об углублении сокращения либо увеличении производства нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Саудовская Аравия также объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца года.

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«Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года. В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличения производства нефти», — цитирует пресс-служба правительства Новака.

Вице-премьер напомнил, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения неоднократно продлевался — сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года, и в итоге — до конца 2024-го. Кроме того, в августе Россия начала сокращать поставки нефти на мировые рынке еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с.

Ранее Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго сообщило, что королевство продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/c, вступившее в силу в июле. Ограничение будет действовать тоже до конца текущего года и ежемесячно пересматриваться. Добыча нефти в ближайшие месяцы в стране составит около 9 млн б/c.

