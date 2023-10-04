Россияне ринулись за машинами

Расходы жителей России на приобретение машин в последний летний месяц составили 343,9 млрд рублей. Таким образом, покупки легковых авто выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигл 344 млрд рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия авто» и агентства «Автостат»,

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Но 22-й год, ладно, не показателен. Важно, что эта сумма стала рекордной в принципе. А предыдущий рекорд был установлен в январе 2021 года (когда страна отходила от первого натиска ковида, а личный автомобиль стал еще нужнее, чем прежде)..

Потраченные в августе на покупку новых машин 343,9 млрд рублей на 26% превзошли результата июля (272,6 млрд рублей). Схожая динамика была и немного ранее, то есть, наблюдается стремительный рост от месяца к месяцу.

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В штуках в конце лета было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей - на 15% больше, чем в июле (95,7 тыс. штук), и в 2,6 раза больше, чем в августе 2022 года (42,6 тыс. штук). А всего с начала года в России на покупку новых машин было потрачено 1,742 трлн рублей.

То, что траты растут быстрее количества проданных машин, видно невооруженным глазом. Статистика поясняет: на покупку премиальных машин в августе ушло более 15% всех затрат россиян на приобретение авто (годом ранее - 11,8%). Так, за месяц было реализовано 3,9 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на 52 млрд рублей.

На долю «китайцев» пришлось 57,6% от общей суммы, что является очередным рекордом (в августе 2022 года - 33,7%). Это соответствует 61,8 тыс. машин на сумму 198,2 млрд рублей.

На покупки машин европейских марок в августе было потрачено 45,9 млрд рублей, отечественных - 34,9 млрд рублей, японских - 33,6 млрд рублей, корейских - 24,3 млрд рублей, американских - 7,1 млрд рублей.

«Во многом это результат стремления покупателей успеть приобрести машины до повышения цен вследствие запланированного изменения утилизационного сбора. При этом объем реализации в конце лета оказался наилучшим, начиная с января прошлого года. Таким образом, впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел «психологическую» отметку в 100 тыс. единиц», - заявил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.



Несмотря на санкции, европейские авто оказались на втором месте по продажам в России в августе, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, этот факт обусловлен быстрой адаптацией дилеров европейских марок и налаживанием параллельного импорта.

Что касается российского автопрома, который замкнул тройку лидеров, аналитик считает, что все еще сказывается нехватка комплектующих и компонентов. Также, достаточно высокая цена установлена, например, на возрожденный «Москвич». В то же время нельзя не отметить положительную динамику по сравнению с августом 2022 года: в этом августе было произведено почти 50 тысяч легковых авто, что в два раза больше чем год назад.

Николай Переславский уверен, что у отечественного автопрома есть все шансы обойти европейцев. Правительство намерено увеличить финансирования льготного автокредитования до 12,3 млрд рублей. Правда, по уровню локализации машин (минимум 1,4 тысячи баллов, требования Минпромторга) под эту программу подходят только две модели АвтоВАЗа (Lada Granta и Niva). Но и Vesta NG уже на подходе. Поддержка государства есть, слово за производителями.

В то же время нельзя не учитывать, что, как замечает CEO компании Stekbike Илья Сильницкий, стоимость автомобилей значительно выросла: в некоторых случаях цены выросли в два-два с половиной раза. Сообразно выросла и совокупная выручка за их продажу.1