Российский бюджет переходит на юани

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Федеральному казначейству разрешена покупка юаней на временно свободные остатки бюджетных средств. Ранее в списке валют, с которыми можно было проводить подобные операции, находились только доллар и евро.

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На сегодняшний день временно свободные средства бюджета размещаются на единый казначейский счет (ЕКС). Остатки средств на ЕКС сформированы в том числе за счет средств федеральной казны и бюджетов регионов. Часть таких операций касается купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров по валютным деривативам. В том числе, пишет ТАСС, речь идет о валютным свопе — обмене валютами с обязательством последующего обратного обмена. Благодаря этому власти имеют возможность получать дополнительные доходы.

Как поясняли ранее в Банке России, механизм валютного свопа подразумевает, что происходит переход права собственности на иностранную валюту, что снижает кредитный риск по этому виду операций по сравнению с депозитом или обеспеченным кредитом и упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств одной из сторон.

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«Очевидно, — сказал “Эксперту” профессор, председатель совета "Финпотребсоюза" Игорь Костиков, — что в условиях санкций, невозможно размещать финансовые резервы ФНБ в валютах недружественных стран. Таким образом, для диверсификации рисков бюджета логичным шагом становиться использование валюты, которая сегодня стала первой в обслуживании внешнеторговых операций и при этом включена Мировым валютным фондом в число резервных валют».

Соответственно, делает вывод эксперт, федеральный бюджет избавлен от рисков валют контрагентов из недружественных юрисдикций и диверсифицирует открытую валютную позицию. Нарастание во внешнеторговом обороте России китайского юаня, в условиях санкций, делает подобный шаг неизбежным, полагает он

Юань прибавил к рублю более 28% с начала года. В то же время по отношению к доллару китайская валюта остается достаточно стабильной: с октября 2022 года юань снизился всего на 2,63%.

С учетом возрастающего товарооборота наших стран, в частности, и все большей интеграции российской экономики с экономикой Китая в целом, такое решение вполне целесообразно, подтверждает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Шаги правительства по проведению операций обмена валютами в юанях расширяет горизонт действий властей по получению дополнительных доходов, заключает он.

В то же время нельзя не отметить, что практика размещения финансовых средств Российской Федерации в иностранных валютах не раз прежде подверглась критике по крайней мере на том основании, что доходность таких операций была весьма невелика. Хотя, если учесть нисходящую динамику рубля в текущем году, на них действительно можно было бы неплохо заработать (что наверняка и произошло, но без особой огласки). Впрочем, надо надеяться, что впредь власти ве планирую для рубля что-то похожее на произошедшее снижение.

Другая причина критики — риски хранения государственных средств (или «средств ЦБ») в иностранной валюте, нараставшие на протяжение ряда лет и печально подтвердившиеся в начале 2022 года фактом заморозки части российских ЗВР. Тут тоже воспользуемся формулой «надо надеяться» — на то, что Китай не прибегнет в отношении российских средств к чему-либо подобному. Пожалуй, основания считать в данном случае риск минимальным действительно есть.