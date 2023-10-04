Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях

Министерство обороны РФ отчиталось о ходе специальной военной операции.

Согласно сводке ведомства, на Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении. Уточняется, что потери противника составили до 165 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ, уничтожено около 50 украинских боевиков.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 185 человек убитыми и ранеными, информирует российское оборонное ведомство. На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Запорожском направлении — до 45, на Херсонском — до 20.

Также сообщается, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины; средствами ПВО перехвачены две противокорабельные ракеты «Нептун», американская управляемая авиабомба JDA, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.