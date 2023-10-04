Продажи автомобилей Lada в России подскочили почти в два раза

Как сообщает пресс-служба концерна «АвтоВАЗ», продажи машин Lada в России в прошлом месяце увеличились в 1,8 раза в годовом выражении, до 36 231, превысив показатель августа на 8,7%.

Результат сентября, как до этого и августа, оказался для холдинга лучшим с июня 2021 год. Тогда был зафиксирован максимум продаж Lada (более 40 тыс. автомобилей), после чего начал сказываться дефицит чипов.

Lada Granta в сентябре была продана в рекордном количестве 19 913 штук (+48,4% г/г). Максимум продаж с марта прошлого года показала Lada Vesta (7 301 автомобиль). Lada Niva Legend была реализована в объеме чуть более четырез тысяч машин — это лучший показатель с 2014 года. Продажи Lada Niva Travel составили 4295 машин.

Всего с начала года в России продано 242 552 новых автомобилей Lada, что на 96% больше, чем за январь — сентябрь 2022 года.

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, попадание автопроизводителя в санкционные списки не оказывает значительного влияния на работу предприятия, несмотря на риски «второстепенных факторов», таких как проблемы с прохождением зарубежных платежей или регулярностью поставок материалов и субкомпонентов. «Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», — приводятся слова топ-менеджера.

Подчеркивается, что «АвтоВАЗ» продолжает наращивать темпы производства — с сентября все три производственные линии компании в Тольятти перешли на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск Lada в сентябре увеличился на 17,6% и достиг 46 909 штук; за III квартал концерн выпустил свыше 118 тыс. автомобилей, что в 1,7 раза превысило результат II квартала. Нынешний объем производства позволяет удовлетворять спрос и поддерживать наполненность складов дилерских центров, отмечают в компании.

