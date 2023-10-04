Палата представителей Конгресса США осталась без спикера и закрылась на неделю

Кевин Маккарти совсем недолго руководил Палатой представителей Конгресса США. 3 октября конгрессмены проголосовали за его смещение с одного из высших постов в Америке. Голосование прошло в острой борьбе: отстранение Маккарти поддержали 216 человек, «против» высказались 210.

«Кресло спикера Палаты представителей объявляется свободным»,- объявил после подсчета голосов конгрессмен от Арканзаса Стив Вомак, руководивший голосованием.

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Конечно, виновник, так сказать, торжества не ждал такого исхода и до последней минуты надеялся на победу. Его подвела слабая дисциплина в Республиканской партии. Республиканцы договорились голосовать против его отстранения, но 8 однопартийцев спикера нарушили партийную дисциплину и проголосовали за его смещение с поста главы Палаты представителей. Последняя надежда оставалась на демократов, которых Маккарти, по большому счету, спас, сорвав шатдаун правительства. Однако они не стали его спасать. В Демократической партии проблем с дисциплиной, похоже, нет - ни один конгрессмен демократ не проголосовал против отстранения Кевина Маккарти.

Вскоре после подведения результатов голосования Кевин Маккарти объявил на закрытом совещании республиканцев, что не намерен участвовать в новых выборах спикера. Он также добавил, что не жалеет о том, что сыграл решающую роль в продлении временного финансирования деятельности правительства на полтора месяца, и подчеркнул, что выполнил свой долг.

Вечер вторника на Капитолии в Вашингтоне стал кульминацией раскола в Республиканской партии, который зрел и усиливался весь 2023 год. Кевин Маккарти и умеренные республиканцы несмотря на численное превосходство потерпели поражение в схватке с радикальным крылом партии, которое с самого начала пыталось помешать ему стать главой Палаты представителей, а после того, как он ее возглавил, часто, что называется, вставляли ему палки в колеса. Напомним, что ходатайство о смещении Маккарти с поста спикера подал конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, один из представителей правых радикалов в Республиканской партии, которые отрицают любой компромисс с демократами и которые требовали от Маккарти поддержать шатдаун. Хотя формально они требовали его ухода за то, что он не показал качеств, необходимых для лидера, и не сумел добиться от Белого дома существенного сокращения расходов.

Восьмерка конгрессменов, сыгравшая решающую роль в голосовании, все 9 месяцев работы новой Палаты представителей, которую возглавил Кевин Маккарти, выступали против него.

«Это спикер Маккарти – хаос!- заявил во время дебатов перед голосованием Мэтт Гетц, которого однопартийцы обвинили в том, что он сеет хаос.- Хаос – это человек, слову которого мы не можем доверять…»

Палата представителей осталась без спикера в самое неподходящее время. До очередного потенциального шатдауна осталось 40 дней. Конечно, это очень мало, особенно с учетом того, что до 11 октября Палата представителей не будет работать, а все конгрессмены разъехались по своим избирательным округам. Выборы нового главы Палаты, скорее всего, пройдут в следующую среду. Пока неясно, кто заменит Кевина Маккарти. Конечно, сразу после объявления результатов голосования, а конгрессмены голосовали в алфавитном порядке, вставая по очереди и говоря: «да» или «нет», республиканцы начали искать замену. В предварительном списке кандидатов, который может измениться, заместитель Маккарти Патрик Макгенри, который будет сейчас исполнять обязанности временного спикера Палаты представителей; Том Коул, Стив Скализ и Том Эммер. Демократы, вероятно, выдвинут на пост главы Палаты Хакима Джеффриса, представляющего Нью-Йорк. Впрочем, его выдвижение - чистая формальность. Большинство в нижней палате Конгресса у республиканцев и поэтому пост спикера останется у них.

Выборы нового спикера Палаты представителей будут продолжаться до тех пор, пока кто-то из претендентов не наберет 218 голосов. Сколько состоится туров голосования, никто, естественно, не знает. В январе Кевин Маккарти был избран спикером лишь после 15 (!) беспрецедентных голосований.