Стали известны имена обладателей Нобелевской премии по химии, среди них один россиянин

Имена лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года раскрыты раньше срока благодаря ошибке Королевской академии наук Швеции, которая разослала письма с решением о победителях на четыре часа раньше запланированного объявления.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

В письмах говорится, что Нобелевская премия по химии этого года присуждена трем работающим в США исследователям — американцу франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американцу Луиcу Брюсу и россиянину Алексею Екимову. Ученые получили премию «за открытие и синтез квантовых точек».

По словам представителя академии Евы Невелиус, окончательное решение пока не принято. «Единственное, что могу сказать, это то, что мы не можем комментировать произошедшее и никакого решения не принято», — сказала она.