Цены на нефть попали в череду событий

Цены на нефть на мировых товарных рынках восстановились и немного выросли во вторник, 3 октября 2023 года, после падения к трехнедельным минимумам под давлением укрепления доллара и ухудшения глобальных экономических сигналов, но при поддержке сокращения поставок сырой нефти.

Статья по теме: Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца года

По итогам торгового дня фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 90,92 доллара за баррель после падения к сессионному минимуму — отметке 89,50 доллара, самому низкому уровню с 8 сентября. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала до 89,23 доллара за баррель. Сессионный минимум составил 87,76 доллара, что является самым низким показателем с 12 сентября.

Однако 4 октября оказался для фьючерсов на нефть Brent днем снижения, и на 17.00 мск они стоили 88,14 доллара за баррель. На это не повлияли и позитивные для цен итоги заседания ОПЕК+.

Инвесторы внимательно следят за любыми сообщениями о поставках нефти на рынки после принятого в прошлом месяце решения Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи до конца года. Две страны входят в ОПЕК+, Организацию стран-экспортеров нефти и союзников.

Как и ожидалось, группа сохранила свою политику в отношении добычи без изменений на сегодняшнем заседании — в среду, 4 октября 2023 года.

Между тем переговоры о возобновлении экспорта иракской нефти по нефтепроводу, проходящему через Турцию, все еще продолжаются, сообщил агентству Reuters представитель иракской нефтяной компании на следующий день после того, как Турция заявила, что операции возобновятся на этой неделе после почти шестимесячной остановки.

И все же с точки зрения цен в целом пока нефть чувствует себя достаточно уверенно. Так, нефть марки WTI закрыла прошлый месяц на уровне 90,79 доллара за баррель, что соответствует росту на 28,5% в годовом исчислении и является лучшим показателем с 1 квартала 2022 года. В свою очередь, нефть марки Brent за первый месяц завершила квартал на уровне 95,31 доллара, подорожав на 27,2% с начала года.

Рынок нефти на прошедшей неделе (28.09-4.10) показал негативную динамику под влиянием довольно резкого укрепления курса доллара и ребалансировки позиций крупных институциональных инвесторов в конце третьего квартала, указывает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа «Финам» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent понизилась от 94 до 89,5 долл. за баррель, а сорта WTI — от 92,8 до 87,7 долл. за баррель.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается замедление снижения цен на нефть. Риторика представителей ФРС США оставалась жесткой.

Регуляторы хором убеждали рынок в сохранении ограничительной политики длительное время, а представители ФРС США — в вероятности еще одного, более сильного повышения процентной ставки. Это оказывает существенное влияние на долговые рынки, где доходности выросли до рекордного за последние 15 лет уровня.

Для рынка нефти подобное развитие событий негативно, отмечает Оксана Лукичева, так как высокие процентные ставки усиливают вероятность синхронного скатывания крупных экономик в рецессию. Замедление экономического роста уже наблюдается, а ухудшение ситуации может начаться уже с текущего квартала. Также в настоящее время происходит сезонное снижение потребления нефти и нефтепродуктов ввиду завершения высокого автомобильного сезона и выхода НПЗ Северного полушария на осенние профилактические работы.

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Китая в 2024 гоу до +4,4% из-за влияния долгосрочных структурных факторов, высокого уровня долга и слабости сектора недвижимости. Reuters сообщает, что импорт нефти в Азию сократился в августе и сентябре 2023 года. Согласно данным LSEG, общий импорт нефти в азиатские страны в сентябре составил 24,95 млн баррелей в сутки (мбс) против 25,22 мбс в августе и 27,92 мбс в июле (максимальный уровень в 2023 году).

Импорт нефти в Китай в сентябре составил 11,53 мбс против12,49 мбс в августе. Россия оставалась ведущим поставщиком нефти в Китай, экспортировав 1,81 мбс, Саудовская Аравия поставила 1,44 мбс. Поставки российской нефти в Индию, по данным LSEG, в сентябре составили 1,53 мбс против 1,38 мбс в августе. При этом дисконт на поставку российской нефти в сентябре сузился до 4-5 долл./барр против 5-6 долл./барр в августе.

Высокие цены на нефть, сезонные профилактические работы и укрепление курса доллара США, вероятно, продолжат оказывать негативное влияние на импорт нефти в Азию в течение всего четвертого квартала, предполагает Оксана Лукичева.

Она указывает, что данные отчета по запасам от Американского института нефти (API) обозначили растущее падение запасов нефти на внутреннем рынке в США на 4,21 млн баррелей по состоянию на 3 октября (ожидалось снижение на 0,092 млн баррелей).

Сегодня вечером ожидается публикация отчета по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (EIA), которые также могут поддержать оптимизм на рынке нефти. Предварительные оценки показывают, что по состоянию на 4 октября ожидается снижение запасов сырой нефти в США на 446 тыс. баррелей. Запасы сырой нефти на предыдущей неделе также снизились на 2,17 млн баррелей. Отчасти наблюдаемое снижение запасов также можно связать с сезоном осенних профилактических работ на НПЗ Северного полушария.

«Таким образом, в начале четвертого квартала 2023 года спрос на нефть немного снижается, однако, рынок пока остается в балансе на фоне сокращения предложения. Ценовая динамика до конца года может сохраняться в диапазоне 80-95 долл. за баррель и будет зависеть от состояния мировой экономики, действий ОПЕК+ и центральных банков», — заключает Оксана Лукичева.

Пока же, отмечает, в свою очередь, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев, нефть марки Brent торгуется ниже уровня 90 долл. за баррель. Снижение котировок с достигнутого в конце сентября годового максимума 94,13 долл. усилилось вследствие укрепляющегося американского доллара, констатирует он. Индекс (DXY) находится также у своих годичных вершин из-за опережающего роста американской экономики. Вышедшие вчера сильные данные по занятости в США подняли до 16-летних высот доходности государственных казначейских облигаций, сыграв против котировок нефти.

Основное внимание текущей недели сосредоточено на выходе сентябрьского отчета NFP в Америке по трудовой статистике в пятницу, отмечает эксперт. Эта статистика традиционно трактуется рынком как основополагающие для принятия ФРС США решения по ставке. В случае сильных данных, предполагает Александр Соловьев, доллар продолжит свой рост, и нефть может скорректироваться до уровня 86,90 долл. за баррель. В обратном случае возможно возвращение к годовому максимуму 94 долл.