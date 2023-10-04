Песков заверил, что кабмин «очень плотно» занимается проблемами «Роснано»

В Кремле признают наличие финансовых проблем в корпорации «Роснано», правительство активно занимается этим вопросом.

«Всем известно, действительно, там есть проблемы. Это — вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопросы, связанные с «целесообразностью» помощи компании, решаются на уровне правительства. «Именно там генерируются соответствующие предложения», — добавил представитель Кремля.

Также Песков указал на то, что меры по «оздоровлению ситуации» принимаются внутри самого «Роснано». «Там были определенные успехи», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, напомнив, что президент Владимир Путин недавно упомянул о «достаточно большой дыре» в финансах компании. «Она, действительно, очень большая», — сказал Песков.

«Роснано» заявляло о невозможности выплаты долгов и высокой вероятности банкротства, если власти не предоставят ликвидность для исполнения команией обязательств перед кредиторами, объем требований которых на конец первого полугодия 2023 года, без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям, серьезно превышает стоимость активов. «Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — говорится в отчете корпорации. В документе сообщается, что на данный момент АО «Роснано» «отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества» в терминологии закона «О несостоятельности (банкротстве)». Уточняется, что чистый долг «Роснано» на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд руб. против 90,85 млрд руб. на начало года.