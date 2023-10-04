В ООН оценили изменения в российском нефтегазовом экспорте

Общий объем российских поставок газа и нефти, несмотря на западные санкции, изменился не сильно, однако экспортные доходы упали на 47% в первой половине 2023 года из-за глобального снижения цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2023 год.

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«Общий объем экспорта нефти и газа, основного источника иностранной валюты страны, кардинально не изменился: экспорт природного газа, как сообщается, сократился на 32%, главным образом в результате изменения спроса со стороны Европы, которая импортировала меньше трубопроводного газа и больше сжиженного газа танкерами. Однако экспорт нефти, составляющий большую часть экспорта энергоносителей (75%), оставался в основном стабильным на уровне 3 млн баррелей в день», — говорится в докладе.

При этом, несмотря на небольшие изменения объемов, доходы РФ от экспорта нефти и газа упали в первой половине 2023 года на 47% из-за снижения мировых цен – «тенденции, на которую Российская Федерация отреагировала сокращением добычи», уточнили в организации.

В докладе также указано, что западные санкции в отношении экспорта нефти из РФ привели в основном к перенаправлению этих потоков, в частности в Китай и Индию. Нефть туда, по данным ООН, поставлялась по сниженной цене, что оказывало «понижательное влияние на мировые цены».

