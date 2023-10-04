В Подмосковье начнут производить вместительные автобусы для города

Ликинский автобусный завод из Орехово-Зуевского городского округа Московской области планирует в 2024 году запустить производство городских низкопольных автобусов большого класса Citymax 12. Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

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«Ликинский автобусный завод реализует инвестиционный проект по запуску производства автобусов нового поколения, которые будут отвечать самым передовым требованиям к общественному транспорту. Объем инвестиций в производство дизельной версии превысит 1,3 млрд рублей. Более 760 млн рублей компания получит в виде льготного займа ФРП РФ. Серийное производство автобуса начнется в 2024 году», — рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Городские низкопольные автобусы большого класса Citymax 12 будут вмещать до 114 пассажиров. Новую модель ЛиАЗа отличает хорошая маневренность, увеличенная ширина дверных проемов и проходов между сидений, а также сниженный уровень пола. В салоне планируется установить мягкие антивандальные сиденья, кондиционер, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры.

«Citymax 12 создан на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. Производство начнется с дизельной версии, в перспективе линейка будет расширена за счет газовых и электрических моделей», — добавили в министерстве.