В ВСУ признали, что Россия побеждает Украину в противостоянии беспилотников

Российские войска одерживают верх в противостоянии беспилотников в небе над Украиной.

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Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заместителя командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, передает агентство ТАСС.

«Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают», — заявил украинский военнослужащий. По его словам, российским беспилотникам «сложно противостоять». Собеседник издания отметил, что РФ использует дроны для поражения мелких целей, кроме того, российские военные могут применять одновременно два устройства, из чего следует, что Москва располагает «значительно большими» запасами аппаратов, чем Киев.

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По данным газеты, одно украинское подразделение по производству дронов выпускает и задействует примерно по два десятка БПЛА каждый день, однако этого количества не хватает. «Дронов никогда не бывает достаточно», — приводятся слова одного из конструкторов подразделения.

Украина с начала июня предпринимает безуспешные попытки так называемого контрнаступления. Президент РФ Владимир Путин 12 сентября заявил, что ВСУ за этот срок потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. Украинское «контрнаступление» не принесло результатов, констатировал российский лидер; это признают и на Западе.