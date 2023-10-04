ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами ряд районов Брянской области, повреждены жилые дома — Богомаз

Свыше 50 домов и хозяйственных построек повреждены после совершенного накануне обстрела кассетными боеприпасами брянского поселка Климово.

Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Украинские боевики атаковали поселок кассетными снарядами 3 октября. После обстрела сотрудники оперативных служб разминировали территорию и ликвидировали боеприпасы, а также их части, рассказал губернатор.

Ранее сегодня глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы. «По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек», — уточнил Богомаз.

Также утром в среду украинские военные пытались атаковать регион с помощью БПЛА. «Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — проинформировал губернатор.

ВСУ применяют при обстрелах приграничных районов РФ полученные от США кассетные боеприпасы, отмечает ТАСС. Такие снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из них не срабатывает по техническим причинам; они могут убивать и калечить людей долгое время после завершения боевых действий.