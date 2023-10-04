Япония начала интервенцию против доллара США

Вчера растущий с июля индекс доллара США (курс к корзине из евро, иены, фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) вновь подскочил и достиг 107,348 – максимума с 22 ноября. На этот раз поводом для укрепления американской валюты стало продолжение взлета доходности US Treasuries. У 10-летних она выросла до 4,81%, а у 30-летних – до 4,95%. Оба значения – очередные максимумы с 2007 года.

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Растущий бюджетный дефицит – сейчас один из самых стабильных факторов роста стоимости заимствований в США, госдолг которых в этом году превысил $32,3 трлн, достигнув 120% от ВВП. Аппетиты федерального бюджета ведут к такому росту предложения облигаций, какое может быть удовлетворено лишь при увеличении доходностей. И на рынок давно уже вышли решившие воспользоваться этим игроки – так называемые «линчеватели бондов».

Но непосредственной причиной новых рекордов стала очередная порция сильных данных с рынка труда США. В августе количество вакансий здесь не упало, а резко возросло – до 9,61 млн. Это почти на 0,7 млн больше, чем в июле, и куда выше ожидавшихся аналитиками 8,8 млн. Такая статистика развязывает руки ФРС в деле ужесточения денежно-кредитной политики и даже подталкивает ее под локоть.

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У нее ведь, как известно, двойной мандат – полная занятость и ценовая стабильность. С по-прежнему разогретым рынком труда все даже слишком хорошо, но это еще и означает, что он будет разгонять инфляцию, с которой борется регулятор. И риторике представителей ФРС, в последнее время регулярно намекающих на возможность нового подъема ставки, эти соображения ничуть не противоречили.

ЕЦБ и Банк Англии на фоне надвигающейся на них рецессии смотрятся не столь «по-ястребиному», так что перспектива роста разрыва в доходностях с ними в пользу США выглядела реалистичной. Не говоря уж о Банке Японии, поддерживающем околонулевые ставки.

В итоге доллар США вышел вчера на новые многомесячные максимумы ко многим валютам. Фунт стерлингов достиг минимума с марта – $1,2052. Евро упал до $1,0448 – это его самый низкий курс с декабря прошлого года. А японская валюта упала до годового минимума – 150,16 иен за доллар.

Японская красная линия

Тем самым впервые с октября пара USD/JPY превысила отметку 150. С точки зрения участников рынка, это знаковая цифра. Есть все основания считать, что схожим образом думают и японские власти.

Прошлой осенью на следующий день после того, как курс доллара впервые с 1990 года превысил 150 иен, Банк Японии провел совершенно неожиданную и весьма болезненную для спекулянтов интервенцию. Она прошла ночью с пятницы на субботу по токийскому времени, когда в США еще шли торги, но трейдеры уже мысленно были на выходных.

Вчера – еще за несколько часов до того, как курс доллара достиг отметки 150 иен – министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что власти внимательно следят за валютным рынком и готовы отреагировать. Он, правда, при этом также сказал, что решения об интервенциях будут основаны на волатильности, а не на конкретных уровнях иены.

Но трейдеры лишь покивали головами на последнее утверждение – его просто требуют правила приличия. В рамках «большой семерки» считается возможным вмешиваться в рынок лишь для предотвращения излишней волатильности. Большее требует непростых неформальных консультаций – в данном случае, с США.

И история прошлого октября, действительно, повторилась – более того, в тот же день. Уже через 5 минут после того, как курс доллара впервые с прошлого года превысил 150 иен, начался его обвал.

За считанные секунды он пролетел от 150,16 до 147,33. Но на этом все и завершилось. В течение часа курс отскочил к отметке 149 иен, вокруг которой и колебался затем до самого конца торгов в США.

«У этого есть все признаки интервенции, - говорил вчера Reuters аналитик Trader X Майкл Браун. – В противном случае, должно было бы произойти просто невероятное совпадение».

Тем не менее с этим согласны не все. Сомнения вызывает, например, не слишком значительный масштаб движения.

Некоторые трейдеры говорят, что Банк Японии, возможно, проводил так называемые rate checks, когда его представители звонят дилерам и спрашивают курсы покупки или продажи иены. Это рассматривают, как предвестие интервенции, и кто-то мог начать действовать заранее.

«Это могли быть просто люди, ожидающие интервенцию, а затем реагирующие на то, что они считают ею, – говорил тому же Reuters старший экономист Mizuho Колин Ашер. – Тем не менее валютам редко случается двигаться так агрессивно за такой короткий промежуток времени без видимой причины. И обычно это является интервенцией».