«Агрессор просто сдохнет»: Путин напомнил, что ждёт того, кто нанесёт ядерный удар по России

Российской военной доктриной предусмотрены два условия для применения ядерного оружия: в качестве ответной меры и при угрозе существованию государства.

Об этом в ходе Валдайского форума заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия готова применить ядерное оружие, однако не станет инициатором глобальной катастрофы или же зачинщиком новой мировой войны.

Как отметил глава государства, ядерный удар наша страна готова будет нанести только в том случае, если убедится в том, что идёт конкретная атака на Россию.

«Когда мы убеждаемся, что идёт атака на Россию, только после этого наносим ответный удар, подчеркнул Путин. – Конечно, это катастрофа, но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы. – Речь шла о том, что готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов. Я напомню, что говорил, – а я говорил, – что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая».

Российский лидер также предупредил, что агрессия противника, конечно же приведёт к катастрофическим последствиям, однако уточнил, что в этом случае: «мы как мученики попадём в рай, а агрессор просто сдохнет, не успев раскаяться».

Как ранее писал «Эксперт», Путин заявил, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить.

