S&P 500: вверх-вниз на октябрьских качелях

Вчера до начала основной торговой сессии в США могло показаться, что она станет продолжением позавчерашней, когда обвал US Treasuries придавил и фондовые индексы. Ночью по нью-йоркскому времени фьючерсы на них снижались, а доходность облигаций вновь переписывала многолетние максимумы. Индекс волатильности VIX, вышедший накануне на пик с мая, тоже превысил его, достигнув 20,88.

Для него это только естественно. По итогам трех десятилетий, среднемесячное значение VIX максимально именно в октябре. Но самым волатильным месяцем года для рынка акций США тот достоверно является куда дольше – как минимум, с 1896-го, когда появился Dow Jones Industrial Average. Прояснить, что было ранее, непросто – все же это старейший фондовый индекс мира.

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И хотя исторически это период окончания больших нисходящих трендов (за что его и зовут «убийцей медведей»), он совершенно не чурается разворотов, способных покалечить еще и быков. Единственное, в чем он стабилен, так это в нестабильности – так что ожидать вчера продолжения падения не стоило.

У Nasdaq Composite и S&P 500 в этом октябре развороты на 180 градусов пока случаются ежедневно, а вот у Dow Jones Industrial Average вчера был первый. В итоге все они закончили среду ростом – на 1,35%, 0,81% и 0,39% соответственно.

При этом индекс Dow прервал серию из трех подряд торгов, закрытых в минус. С начала года, впрочем, его результат по-прежнему в отрицательной области.

VIX, в свою очередь, упал до 18,58. При этом он вновь опустился ниже ключевого уровня 20, выше которого впервые с мая оказался только во вторник. Поводом для всего этого стали развороты на других рынках.

От падения Brent и WTI более чем на 5% (до $85,83 и $84,19 за баррель соответственно) пострадали преимущественно акции нефтянки, тогда как для многих других это стало хорошей новостью. И обрушение энергетики на 3,36% не смогло помешать S&P 500 закрыться в плюс. 9 из 11 его секторов выросли, а коммунальный потерял лишь 0,09%.

Но еще ранее доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций (она меняется обратно пропорционально котировкам), переписавшая на азиатской сессии максимум с 2007 года, пошла вниз. Какая-то коррекция после долгого падения этих бумаг просто напрашивалась, но ее поддержала и статистика.

Согласно ADP Research Institute и Stanford Digital Economy Lab, в сентябре американские компании добавили наименьшее количество рабочих мест с начала 2021 года – 89 тыс. при прогнозе 160 тыс. Иначе говоря, рынок труда стремительно остывает.

Для ФРС с ее двойным мандатом (полная занятость и ценовая стабильность) что-то такое теоретически могло бы стать аргументом в пользу завершения цикла подъема ставки. Но проблема в том, что на данные из этого источника она даже смотреть не будет. Да что там – сами спекулянты уже не раз жестоко обманывались, поверив им.

Так что надежнее, конечно, было бы дождаться сегодняшних данных о заявках на пособие по безработице, а еще лучше – завтрашних о занятости в несельскохозяйственном секторе. Но вчера рынок предпочел об этом забыть.

В этом ему помогло и то, что, по данным ISM, в сентябре немного снизилась деловая активность в сфере услуг США. В другое время на это некритичное изменение не обратили бы внимания – но дорога новость к отскоку.

Впрочем, тем самым рынок готовит почву для нового разворота. И на это сегодня с утра уже намекали фьючерсы на фондовые индексы США, уходя в минус. Однако здесь многое будет зависеть от будущей статистики, причем даже не сегодняшней, а выходящей в пятницу. По большому счету, именно ее и ждет рынок всю эту неделю.

«Инвесторы в акции надеются, что рынок труда ослабнет, снизив агрессивность ФРС, – говорил вчера Bloomberg глава отдела модельного портфеля Morgan Stanley Global Investment Office Майк Левенгарт. – ADP не обязательно является надежным предсказателем ежемесячных данных правительства по занятости. Однако если и пятничная статистика покажет, что рынок труда охлаждается, инвесторы действительно смогут меньше беспокоиться о неопределенно высоких процентных ставках».

