Александр Новак и Махмуд-Али Калиматов обсудили социально-экономическое развитие Ингушетии

Зампред правительства РФ Александр Новак встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Стороны затронули такие вопросы как уровень достижения основных показателей социально-экономического развития республики и реализация больших инвестпроектов. В 2024 году в Ингушетии планируется ввести пять таких проектов.

Махмуд-Али Калиматов предоставил данные об этапах реализации масштабных инвестпроектах в сферах промышленности и сельского хозяйства, в том числе, «прорывных». В частности, это строительство агрокомбината «Сунжа» и мукомольного завода, предприятий текстильной промышленности и алюминиевого кластера.

Александр Новак дал поручение Сбербанку, Россельхозбанку и Минсельхозу продумать условия, на которых будут предоставляться льготные кредиты, в контексте реализации в Ингушетии проекта строительства птицеводческого комплекса «Южный». Кроме того, Минстрой получил от зампреда правительства поручение о проработке финансирования мероприятий, призванных помочь решить проблему дефицита воды в Малгобекском районе Ингушетии. Минэкономразвития, в свою очередь, должно будет дать оценку срокам и условиям реализации новых инвестиционных проектов в регионе.

В следующем году в Ингушетии планируется ввести пять инвестпроектов в сферах промышленности и сельского хозяйства. В частности, это «СтройКомфорт» – предприятие по производству газобетонных блоков, сельскохозяйственные «Маяк» и «АгроМельПродукт», где будет осуществляться переработка зерновых культур с помощью элеватора, «Ореховый сад» – завод по переработке грецкого ореха, а также проект «Русские ярмарки» – он предусматривает создание в регионе круглогодичной ярмарки со сценой, катком, павильонами и площадками для проведения различных активностей.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов дал поручение правительству республики оказывать инвесторам поддержку и помощь, в которой они нуждаются. Он назвал инвесторов эффективной частью экономики субъекта, на которую делается серьезная ставка. Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, органы власти должны создавать для инвесторов необходимые условия, всячески их поддерживая. Он напомнил, что отрасли, в которые вкладываются инвестиции, демонстрируют активный рост. К тому же, предприятия дают региону новые рабочие места, и это положительным образом сказывается на показателях трудовой занятости населения. По словам Калиматова, данный ресурс важно использовать с максимальной эффективностью.

С инвесторами Ингушетии, руководством предприятий, а также представителями профильных ведомств и организаций встретился первый вице-премьер Олег Фурсов. Он попросил уделить особое внимание соблюдению сроков и качеству работ при реализации инвестпроектов.

Напомним, ранее, во время ПМЭФ-2022, президент России Владимир Путин указал на улучшение инвестиционного климата в Ингушетии, положительно оценив усилия руководства республики в этом направлении.