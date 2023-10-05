Алмазные теплоотводы для мощной электроники сделают под Москвой

Компания CVD.Spark в Новой Москве (г. Троицк), специализирующаяся на выращивании и контрактном производстве искусственных алмазов, ювелирных и промышленных, начала изготавливать импортозамещающие тонкие алмазные пластины для электроники. Изделия заказаны для производства силовых компонентов — резисторов — в высокомощных излучателях.

При конструировании изделий электроники повышенной мощности ограничителем всегда является проблема рассеяния тепла. Как поясняют в CVD.Spark, алмазная пластина в силовом электронном компоненте не пропускает электрический ток и значительно улучшает отвод тепла. К примеру, радиатор с алмазной пластиной рассеивает тепло на большей площади, чем без нее. Поэтому на компонентах с таким охлаждением создают устройства с высокой удельной мощностью. На пластины от CVD.Spark толщиной 0,5 мм размером 10х10 мм нанесут покрытия из различных металлов, а затем разрежут на 16 квадратов с помощью лазера. Полученные небольшие резисторы позволяют собрать высокомощное устройство.

До сих пор компания выполняла заказы на алмазные пластины для лазерной техники, оптических и измерительных приборов. Что касается электроники, то это первый опыт, который, впрочем, в CVD.Spark готовы масштабировать. По словам генерального директора Алексея Кущикова, технология применима в разных направлениях электротехники и устройств, работающих в условиях высоких температур, токов и полей ионизирующего излучения.

Добавим, что такая аппаратура последнее время сама становится предметом импортозамещения и НИОКР, поскольку она применяется во многих отраслях: в спутниках и космических кораблях, для определения химического состава продукции в промышленности, проверки багажа в аэропортах, проведения медицинских и экологических исследований, в георадарных системах контроля автодорог, в криминалистике и других. С ней ученые связывают и возможное радикальное увеличение скорости модемов и мобильных телефонов.

