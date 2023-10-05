Авиакомпания S7 займется ремонтом морских судов

Правительство Мурманской области и S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске. Авиакомпания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода, закрытого в 2019 году, который планировали перестроить в культурно-деловой центр «Новый Мурманск». Главное условие подписанного соглашения — развитие на этой площадке в 6,5 га промышленных мощностей.



Судя по всему, S7, у которой пассажиропоток в 2022 году снизился более чем на 20%, пытается выйти на новый перспективный рынок — судоремонтной инфраструктуры. Спрос со стороны наших рыбаков на ремонт судов растет в связи с массовым закрытием иностранных портов, где они до сих пор обслуживались. К тому же с июня этого года действуют поправки в Налоговом кодексе, обнуляющие НДС для судоремонтных предприятий при условии заключения инвестиционного соглашения о развитии и модернизации собственных мощностей. Это, в частности, позволит снизить себестоимость судоремонтных работ и сформировать конкурентное предложение для рыбаков.



Хотя S7 прежде не занималась судостроением и судоремонтом, по словам председателя совета директоров группы Евгения Елина, «S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом... создания промышленных производств».



Как было заявлено в Мурманской областной думе, подписанное соглашение дает начало возрождению не просто маленького завода, а целой отрасли. При этом рыбакам крупно повезло, поскольку, если верить словам губернатора Андрея Чибиса в его Телеграм-канале, регион «долго работал над тем, чтобы привлечь инвестора». В частности, что-то не срослось в инвестпланах у Государственной транспортной лизинговой компании, руководство которой еще на ПМЭФ-2023 заявляло о намерении в этом году приступить к проектированию мурманского судоремонтного комплекса, а также у местной рыбодобывающей группы «Норебо».