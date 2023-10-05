Австралийский доллар не готовится к прыжку

«Кенгуру» приуныл

Австралийский доллар опустился по отношению к своему американскому «коллеге» в район отметки 0,63, достигнув самого низкого уровня за 11 месяцев.

Это случилось после того, как Резервный банк Австралии (РБА) сохранил свою процентную ставку, оставив её без изменений в ходе сентябрьского заседания на уровне 4,1%. Таким образом учетный процент в Австралии остается постоянным четвертый месяц подряд.

Регулятор при этом заявил, что инфляция в стране остается слишком высокой и что может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому диапазону: 2-3% к концу 2025 года. Но также в национальном банке отметили, что в первой половине 2023 года экономика показала лучшие результаты, чем ожидалось. Несмотря, подчеркнули там, на проблемы как внутри страны, так и за рубежом.

Между тем, «австралиец» столкнулся с возобновлением давления со стороны сильного доллара США и растущей доходности американских казначейских облигаций. Тамошние, достаточно сильные экономические данные укрепляют мнение о том, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше.

На этом фоне банк HSBC, в частности, сохранил «медвежью» позицию по валютной паре AUD/USD. Там вообще назвали австралийскую валюту слабой в G10 в этом квартале.

Что только не «вешают» там на «австралийца». Помимо набившись оскомину ставок в США, и растущая доходность их облигаций. И некоторые проблемы китайского рынка недвижимости и сырьевых товаров, повлиявшие на динамику австралийского доллара. А будучи основным торговым партнером Австралии, Китай любым замедлением темпов роста может оказать значительное влияние на австралийскую валюту.

Наконец, австралийские суперфонды, корректирующие свои стратегии хеджирования в ожидании дальнейшего снижения курса AUD, также повлияли на динамику валютной пары. Эти фонды готовятся к потенциальным потерям от дальнейшего снижения курса австралийского доллара по отношению к доллару США.

Основываясь на этих факторах, HSBC ожидает устойчивых «медвежьих» тенденций в паре AUD / USD, пишет Investing.com.

Америка поднимает ставки

В самом деле, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, накануне австралийский доллар относительно доллара США (AUD/USD) упал на 11-месячные минимумы, в моменте курс был ниже 0,62. Но сегодня уже отскок всех глобальных валют на фоне сильной коррекции американца, и австралиец корректируется вверх в район 0,64.

Причина локальной слабости доллара США и восстановления резервных валют, по словам эксперта, кроется в снижении доходностей долгового рынка: ранее паника на долговом рынке обрушила цены облигаций, и ставки 10-летних бумаг США взлетали даже до 4,9%, к максимумам с 2007.

Но сейчас там откат к 4,7%, отмечает он. Поскольку паника сникла, мы наблюдаем укрепление большинства валют со своего годового дна относительно USD.



Однако эта тенденция пока может быть непродолжительной, и мощная область сопротивления в AUD/USD на отскоке расположена у 0,65, поскольку ставки ЦБ в США и Австралии отличаются не в пользу австралийского доллара. Как напоминает Михаил Зельцер, ключевая ставка ФРС — 5,5%, а РБА — только 4,1%.

Вот из-за такой разницы ДКП мы и видим более слабые среднесрочные позиции AUD против USD, отмечает он. И такая ситуация может продолжаться до лета будущего года, пока ФРС не начнет монетарный разворот, то есть не приступит к понижению ставки. А до тех пор макромодели предполагают еще более низкие уровни «австралийца», и через полгода курс может быть уже ниже 0,6.



«Относительно рубля австралийский доллар с начала года подорожал почти на 30%. Это меньше, чем рубль потерял к доллару США, поскольку и сам австралиец падал. При этом, по нашим оценкам, рубль сильно перепродан, а значит, может пойти на восстановление и относительно австралийской нацвалюты, а курс AUD/RUB еще осенью может опуститься ниже 60 при текущем выше 63», —- полагает Михаил Зельцер.

Между тем, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев, вышедшая вчера вечером слабая статистика по занятости в США и положительная динамика торгового баланса Австралии, показавшего хорошие данные сегодня ночью, изменили расстановку сил — котировки выросли до 0.63778 и в настоящий момент консолидируются на уровне 0.6347.

«Тем не менее, у пары продолжается долгосрочный понижательный тренд. Австралийский регулятор уже в четвертый раз не меняет ставку, опасаясь замедления экономики, тем самым оказывая понижательное давление на свою валюту. Лишь чуть откатившийся от своих годовых пиков американский доллар, в свою очередь, тоже способствует снижению пары», — заключает эксперт.