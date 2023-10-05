Биткойн не безобиден, а запреты криптовалют со стороны центральных банков обоснованы

В сентябре Центральный банк Нигерии опубликовал доклад «Экономика цифровых валют», в котором помимо прочего приводит результат своих исследований по влиянию биткоина на денежно-кредитную политику. У денежных властей Нигерии возникла гипотеза, что цены на биткойн влияют на ДКП через инфляцию, обменный курс и скорость обращения денег. И эта гипотеза подтвердилась. «Результаты нашего эмпирического анализа показывают, что транзакции с биткойнами влияют на реальный обменный курс и, следовательно, на уровень цен. Это может иметь серьезные последствия для денежно-кредитной политики и стабильности финансовой системы, если не принимать адекватных мер. Эти результаты подтверждают действия ЦБ Нигерии по запрету транзакций в биткойнах и других формах криптовалют для лицензированных банков и финансовых учреждений», ― пишут авторы доклада.

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Жители Нигерии — одни из самых активных в мире по операциям с криптовалютой. По некоторым оценкам, Нигерия занимает третье место по объему совершаемых гражданами транзакций в крипте после США и России, и больше трети нигерийцев используют криптовалюту.

По расчетам ЦБ Нигерии, отношение объема сделок с криптовалютами на онлайн-биржах к объему акций, торгуемых на Нигерийской фондовой бирже (NSE), с 2013 по 2021 год выросло с 0 до более чем 39 процентов.

Так вот, увеличение торговли биткойнами, говорят в ЦБ страны, приводит к снижению уровня банковских депозитов, что приводит к эрозии потенциала создания кредита. Широкое распространение криптовалюты может ослабить способность краткосрочных процентных ставок и реального объема производства влиять на скорость обращения денег. По мере увеличения благосостояния жителей из-за роста цен на криптовалюты возросший спрос на товары и услуги окажет дополнительное давление на стоимость ресурсов ― это инфляционный канал влияния биткоина. Наконец, биткоин влияет на обменный курс ― последнее относительно найры зафиксировал ЦБ Нигерии, остальные эффекты в стране пока не обнаружены.

Впрочем, биткоин может в некоторых случаях и положительно влиять на экономику. Например, в Нигерии обнаружили положительную связь между биткойнами и доходностью местных акций.