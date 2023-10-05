Более 30 нефтяных компаний и независимых АЗС получили от ФАС требование снизить цены не топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо о необходимости снизить стоимость реализации нефтепродуктов.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, снижение цен должно произойти в связи с уменьшением цены топлива на бирже.

«ФАС России и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Кроме того, анализируется цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — подчеркивается в сообщении.

Ведомство отмечает, что по результатам первичного анализа были возбуждены дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции в пяти регионах РФ.

Нефтяные компании и АЗС должны направить в антимонопольную службу отчетную информацию о принятых мерах. «В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», — предупреждает ФАС.

Уточняется, что письма направлены в 32 компании.

Напомним, кабмин ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива с 21 сентября, после чего вице-премьер Александр Новак доложил президенту РФ Владимиру Путину о стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.