Ростовское текстильное предприятие «Донецкая мануфактура М» увеличило производство в 1,5 раза

АО «Донецкая мануфактура М», специализирующееся на производстве домашнего текстиля, за восемь месяцев текущего года увеличило объем производства в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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Об этом рассказал заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. «В январе-августе 2023 года предприятие произвело продукции в денежном выражении на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Сорокин отметил добавил, что по итогам восьми месяцев на предприятии наблюдается рост отгрузки товаров — в денежном выражении на 22% больше год к году.

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Как отмечает агентство, ведущими предприятиями отрасли, наряду с «Донецкой мануфактурой М» являются АО «Корпорация "Глория Джинс"», АО «Элис Фэшн рус», Компания «БТК», ЗАО «Донобувь» и АО «Меринос ковры и ковровые изделия».

По данным СПАРК, «Донецкая мануфактура М» учреждена в Донецке Ростовской области в 1998 году. Предприятие специализируется на производстве хлопчатобумажных тканей; управляющая компания — ООО «Группа Мегаполис». В 2022 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 75,5 млн руб.

Продукция «Донецкой мануфактуры М» продается ведущими транснациональными и национальными розничными сетями, такими как Auchan, METRO GROUP, Х5 Retail, «Магнит», «Лента», «Посуда Центр», указывается на сайте компании.