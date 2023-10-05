Экс-глава Еврокомиссии заявил, что Украина не может войти в ЕС из-за коррупции на всех уровнях

Экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Augsburger Allgemeine заявил, что Украина не может стать членом Европейского союза — для этого ей необходимо произвести масштабные внутренние реформы.

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«Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что они могут немедленно стать членами», — подчеркнул бывший глава ЕК. Он отметил, что это «не было бы хорошо» ни для Евросоюза, ни для Киева.

«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена [к ЕС], ей нужны масштабные внутренние реформы», — констатировал Юнкер, напромнив о неудачном опыте ЕС с некоторыми так называемыми новыми членами с точки зрения верховенства закона. «Это не должно повториться снова», — предупредил он.

В настоящий момент Украина может рассчитывать лишь на что-то «вроде частичного присоединения», считает Юнкер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в ЕС. Главы государств и правительств объединения на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество, однако для этого странам нужно выполнить ряд условий, в том числе проведение серьезных реформ. В июне 2023 года был представлен предварительный доклад ЕК о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС. В нем указывалось, что Киев выполнил лишь два из семи условий для начала процесса, а именно принял законодательство о судебной реформе и о свободе СМИ, отмечает ТАСС.