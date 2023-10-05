Генерал Ходжес: Байден вырыл себе сразу две ямы из-за Украины

Глава Белого дома Джо Байден допустил серьёзные ошибки, противостоя России в конфликте на Украине, фактически вырыв себе сразу две ямы.

Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший главнокомандующий американской армией в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

«Президент США ещё не определил, какова наша цель в этом противоборстве – почему мы даём Украине 50 и более миллиардов долларов, – подчеркнул высокопоставленный офицер. – А так как нет конкретной цели, Вашингтону сложно проводить политику в отношении Киева».

При этом Ходжес убеждён, что, если бы Байден заявил, что цель США – победа ВСУ, американцы бы с большей готовностью поддержали Украину. Помимо этого, как считает экс-главнокомандующий американской армией в Европе, глава Белого дома вырыл себе яму, чрезмерно опасаясь ядерной угрозы со стороны Москвы.

«Отчасти это связано с тем, что в администрацию президента США входит много бывших сотрудников администрации Барака Обамы, настроенных на диалог с Россией», – резюмировал генерал.

Как ранее писал «Эксперт», Байден подписал принятый Конгрессом США федеральный бюджет страны на ближайшие полтора месяца, что позволит не останавливать работу органов государственной власти как минимум до 17 ноября текущего года.

Напомним, одним из условий одобрения данного документа со стороны Конгресса было исключение ассигнований, предназначенных на поддержку Украины. Несмотря на это, американский президент, подписав временный бюджет, заявил , что США продолжат поддерживать киевский режим вопреки сопротивлению части конгрессменов-республиканцев.