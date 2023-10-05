Глава Минобороны РФ рассказал о девяти резервных полках для спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для СВО.

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«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — заявил глава Минобороны в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск.

Ранее Шойгу рассказал, что с начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили свыше 335 тыс. человек.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым заявил, что гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми.