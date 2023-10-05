Билл Гросс не советует покупать акции и гособлигации США

Один из основателей и бывший главный специалист по инвестициям финансовой компании Pacific Investment Management Co. Билл Гросс уверен, цена акций большинства компании существенно завышена и что таким ценам должна соответствовать значительно более низкая доходность облигаций правительства США, чем сейчас.
По мнению известного инвестора, сейчас, по крайней мере, у него лично не вызывают доверия ни облигации даже после недавних распродаж, ни акции, потому что инфляция не позволяет Федрезерву опустить в ближайшее время ключевую ставку с нынешнего 22-летнего максимума.
«Я бы не стал вкладываться в акции и облигации, если бы передо мной стояла цель заработать»,- написал Билл Гросс в обзоре для инвесторов, но если бы ему пришлось выбирать, то при нынешнем замедлении экономики или рецессии он все же предпочел бы облигации акциям.
Гросс считает лучшими сейчас ставками арбитраж при слияниях и приобретениях, включая приобретение компанией Microsoft Corp. за 69 млрд долларов компании Activision Blizzard Inc., которое будет, по его мнению, закрыто в течение двух ближайших недель. Нравятся ему и непубличные компании из энергетического сектора. Они торгуют на биржах, главным образом, природными ресурсами, например, нефтью и газом. Они привлекательны высокой доходностью и налоговыми льготами.
На прошлой неделе, когда стало очевидно, что Джером Пауэлл не планирует в ближайшем будущем понижать ключевую ставку, доходность по 10-летним американским гособлигациям поднялась до 16-летнего максимума. Что же касается реальной доходности, то она поднялась с приблизительно -1% два года назад до 2,4% сейчас.
Обычно такой солидный рост реальной доходности, по словам Билла Гросса, опустил бы соотношение цены и прибыли (P/E) на S&P 500 с нынешних 18 до 12. Но весь этот ажиотаж, окружающий развитие искусственного интеллекта и сверхэнергичные расходы правительства, замедлили это снижение.