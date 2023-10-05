Билл Гросс не советует покупать акции и гособлигации США

Один из основателей и бывший главный специалист по инвестициям финансовой компании Pacific Investment Management Co. Билл Гросс уверен, цена акций большинства компании существенно завышена и что таким ценам должна соответствовать значительно более низкая доходность облигаций правительства США, чем сейчас.

По мнению известного инвестора, сейчас, по крайней мере, у него лично не вызывают доверия ни облигации даже после недавних распродаж, ни акции, потому что инфляция не позволяет Федрезерву опустить в ближайшее время ключевую ставку с нынешнего 22-летнего максимума.