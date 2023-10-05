Максимальная ставка по депозитам в крупных российских банках превысила 10%

По итогам третьей декады сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 10,19%. Она выросла на 0,42% по сравнению со второй декадой сентября и на 0,53% за месяц, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в сентябре 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада сентября — 9,70%; II декада сентября — 9,77%; III декада сентября — 10,19%», — сообщили в ЦБ.

По итогам III декады августа максимальная ставка была на уровне 9,66%.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 9,19%; от 91 до 180 дней — 11,17%; от 181 дня до 1 года — 9,37%; на срок свыше 1 года — 9,99%.

При определении показателя регулятор рассматривает только вклады, доступные любому клиенту без ограничений и предварительных условий, не учитывая ставки с капитализацией процентов и вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».



