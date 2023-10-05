Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в зоне СВО

На брифинге министерства обороны РФ официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно оперативным данным, за последние сутки на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили 2 атаки ВСУ в районах Красногоровка и Первомайское (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Уничтожено до 210 боевиков, 6 автомобилей, 4 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки («Акация», «Гвоздика»), артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное, Никольское, Новомихайловка (ДНР) и отразили атаку 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область). Уничтожено более 80 боевиков, 2 автомобиля и самоходная пушка «Пион».

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино (Запорожская область). Уничтожены более 35 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки «Caezar» производства Франции, 2 гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б», артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Кузьмино (ЛНР) Торского и Григоровки (ДНР). Уничтожено до 80 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Тимковки и Синьковки (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 170 боевиков, 4 пикапа, 2 гаубицы М109 «Paladin» и орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 45 боевиков, а также 2 автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 1070-ми районах. В районе населённого пункта Богдановка (Кировоградская область) уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили авиационную управляемую бомбу «JDAM» и 8 снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также уничтожили 27 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Кременец, Берестовое (ДНР), Новая Збурьевка, Пролетарка (Херсонская область), Пологи, Мирное (Запорожская область), Таволжанка (Харьковская область) и Сватово (ЛНР)

За всё время СВО ВС РФ уничтожили 484 самолёта, 250 вертолётов, 7 518 БПЛА, 440 ЗРК, 12 334 танка и других боевых бронированных машин, 1 160 боевых машин РСЗО, 6 658 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13 809 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино.