Новости спецоперации: российские войска занимают выгодные позиции у Работино

Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино.

Об этом журналистам на полях агропромышленной выставки «Золотая осень», заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Напомнив, что в настоящее время Работино является серой зоной, он подчеркнул, что ВС РФ спокойно удерживают территорию с правого и левого холма от Работино, передаёт РИА Новости.

«Отрабатываем по противнику, – подчеркнул чиновник. – Позиции мы имеем сегодня выгодные, потому что, имея ложбину между Работино и Вербовым, в этой низине находится противник».

По его словам, сейчас здесь у ВС РФ сосредоточено большое количество сил и средств, в основном артиллерии, которые отрабатывают по противнику.

«Имея выгодные позиции, нас устраивает положение, которое мы сегодня имеем», – резюмировал Балицкий.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге Минобороны РФ 4 октября официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили на Запорожском направлении до 45 украинских боевиков.

