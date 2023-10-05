Barclays: гособлигации США может спасти только крах акций

Обвал глобальных гособлигаций, считают аналитики Barclays Plc во главе с Аджаем Раджадакшей, способен остановить только обвал акций, который поможет вернуть привлекательность финансовых активов с фиксированным доходом для инвесторов.
«Не существует никакого волшебного уровня доходности, по достижении которого, на рынок автоматически придет достаточное для создания ралли бондов число инвесторов,- цитирует Bloomberg аналитическую записку для клиентов Barclays.- В краткосрочной перспективе мы видим лишь один сценарий, при котором может возникнуть ралли облигаций. Это может произойти в случае резкого падения в ближайшие недели рисковых активов».
Обвал американских гособлигаций вызвал панику на глобальном бондовом рынке, на котором инвесторы готовятся к тому, что центробанки надолго сохранят высокие ключевые ставки. В среду обвал, правда, несколько ослабел, но трейдеры ждут нового всплеска волатильности. Он вполне вероятен, если в предстоящую пятницу появится более сильная, чем ожидалось, статистика по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре.
Между тем, шансы на то, что американский центробанк – Федеральная резервная система (ФРС) ослабит политику количественного ужесточения, невысоки. Именно благодаря количественному ужесточению ФРС является главным продавцом американских государственных облигаций, утверждают аналитики Barclays. К тому же, рост предложения облигаций из-за растущего дефицита госбюджета толкает вверх временные премии.
Спрос ослабнет, когда снизятся закупки облигаций правительства США центробанками других государств, пишут аналитики Barclays.
Этот процесс могут начать, к примеру, японские инвесторы, крупнейшие держатели американского госдолга за пределами США. Для этого им нужно вновь «полюбить» облигации правительства Японии и переключиться с покупок американских гособлигаций на японские гособлигации. Это очень вероятно, потому что японский центробанк (Bank of Japan) пообещал внести изменения в аккомодационную политику правительства.
Аналитики Barclays делают вывод, что судьба глобального долгового рынка находится, так сказать, в руках акций. Приблизительно пятипроцентное снижение S&P 500 Index за три последних месяца явно недостаточно для спасения финансовых активов с фиксированным доходом.
«Масштабы продаж гособлигаций оказались такими ошеломительными, что акции с точки зрения оценки сейчас стоят дороже, чем месяц назад,- пишут авторы аналитической записки Barclays.- Мы считаем, что путь к постепенной стабилизации гособлигаций лежит через дальнейшее обесценивание рисковых активов».