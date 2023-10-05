Barclays: гособлигации США может спасти только крах акций

Обвал глобальных гособлигаций, считают аналитики Barclays Plc во главе с Аджаем Раджадакшей, способен остановить только обвал акций, который поможет вернуть привлекательность финансовых активов с фиксированным доходом для инвесторов.

«Не существует никакого волшебного уровня доходности, по достижении которого, на рынок автоматически придет достаточное для создания ралли бондов число инвесторов,- цитирует Bloomberg аналитическую записку для клиентов Barclays.- В краткосрочной перспективе мы видим лишь один сценарий, при котором может возникнуть ралли облигаций. Это может произойти в случае резкого падения в ближайшие недели рисковых активов».