Объем ФНБ за месяц сократился на 55 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 октября составил 13 трлн 648,3 млрд рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. За месяц он уменьшился на 55,3 млрд рублей (13 трлн 703,6 млрд рублей на 1 сентября), сообщается на сайте Минфина РФ.

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«По состоянию на 1 октября 2023 г. объем ФНБ составил 13 648 337,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 140 105,5 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 7,140 трлн рублей или $73,297 млрд (4,8% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 4 млрд евро, 280 млрд китайских юаней, 396 млн рублей и 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 657 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 918 млрд рублей и $1,9 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 38,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 3 трлн рублей, «Аэрофлота» — 97,9 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 137 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58,3 млрд рублей, в обыкновенные акции ВТБ – 151 млрд рублей, в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 167,5 млрд рублей, в облигации ООО «ВК» – 60 млрд рублей.

В сентябре ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 137,6 млн рублей и 117,6 млн рублей, а также для строительства нового аэропортового комплекса в Саратове в сумме 140,7 млн рублей.

Также в сентябре авиакомпания «Уральские авиалинии» досрочно погасила облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в 2022 году, в результате чего на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены 2,3 млрд рублей. АО «ГТЛК» частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в июне 2023 года. В федеральный бюджет поступило 15,8 тыс. рублей, позже они будут зачислены в ФНБ.

В сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах в ВЭБ.РФ (10,5 млрд рублей), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов (1 млрд рублей), в облигации АК «Уральские авиалинии» (19,6 млн рублей).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 343 млрд рублей.

В Минфине также добавили, что в сентябре 13,8 млрд рублей из средств ФНБ поместили в облигации ППК «Фонд развития территорий» в целях финансирования проекта по модернизации ЖКХ. В облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» в прошлом месяце было вложено 1,1 млрд рублей для финансирования строительства ЦКАД и 20 млрд рублей для строительства автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит. В облигации АО «ГТЛК» из ФНБ вложено 1 тыс. рублей для приобретения воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе и 21,2 млрд рублей — для льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Кроме того, в сентябре 842 млн рублей были помещены на депозит в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта по обновлению подвижного состава петербургского метрополитена. Еще 70,5 млрд рублей вложены в облигации ООО «НЛК-Финанс».

