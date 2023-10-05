«Полярный литий» введет первую очередь ГОКа на Колмозерском месторождении в 2026 году

Совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» — компания «Полярный литий» — планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию первую очередь Колмозерского горно-обогатительного комбината.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Игоря Демидова.

«В целом ввод в эксплуатацию — 2030 год. Но мы сейчас активно смотрим, чтобы не затягивать на далекое будущее получение карбоната и гидроксида лития, мы смотрим экспресс-ввод первой очереди строительства с вводом в эксплуатацию в 2026 году», — заявил Демидов в рамках сессии на форуме «Майнекс-2023».

По его словам, компания планирует запустить около 10% мощности ГОКа.

Открытое в 1947 году Колмозерское в Мурманской области — наиболее перспективное российское литиевое месторождение, которое также содержит бериллий, ниобий и тантал.

«Норникель» и «Росатом» объявили о намерении принять участие в конкурсе на разработку месторождения в апреле прошлого года. С декабря 2022-го по февраль 2023-го был проведен аукцион на пользование недрами, по результатам которого победителем стало ООО «Полярный литий». Лицензия на пользование недрами выдана компании сроком на 20 лет.