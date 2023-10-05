Предприятие «Ростеха» завершило заводские испытания уникального новейшего аппарата ИВЛ

Специалисты КРЭТ (входит в госкорпорацию «Ростех») завершили внутризаводские испытания аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не имеющего аналогов в России.

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Устройство было разработано специально для пациентов с коронавирусной инфекцией, хроническими легочными заболеваниями во время их обострения и сердечными заболеваниями, информирует пресс-служба госкорпорации.

Аппарат «Мобивент Окси» предназначен для проведения высокопоточной оксигенотерапии для детей и взрослых. «Этот метод является вспомогательной терапией и подходит только тем пациентам, которые могут самостоятельно делать вдох. Во время высокопоточной оксигенации пациентам подается подогретый, увлажненный и обогащенный кислородом воздух. При инфекционно-вирусных заболеваниях с легочными осложнениями (например, короновирусная инфекция) применение этой методики значительно улучшает состояние пациентов», — поясняется в сообщении.

Как сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, новинка уже прошла испытания на предприятии, сейчас ее готовят к тестам в аккредитованных лабораториях и дальнейшей регистрации в Росздравнадзоре. «Рассчитываем в 2024 году наладить его серийное производство, для этого сейчас предприятие ведет техническое перевооружение существующих производственных мощностей и освоение новых технологий. На сегодняшний день на российском рынке аналогов у "Мобивент Окси" нет, разработка "Ростеха" сможет заменить иностранные аппараты ИВЛ этого класса», — приводятся слова Евтушенко.

«Мобивент Окси» — один из пяти аппаратов линейки «Мобивент», разрабатываемых на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Вся линейка будет оснащена дополнительным оборудованием с возможностью удаленного мониторинга параметров и автоматического сбора данных с аппаратов ИВЛ. Проект предполагает разработку моделей для лечения всех категорий пациентов — от недоношенных новорожденных до взрослых. Устройства можно будет использовать при транспортировке людей, а также в полевых условиях и мобильных госпиталях.

По словам гендиректора УПЗ Юрия Валутова, к работе над новым аппаратом ИВЛ были привлечены практикующие врачи-реаниматологи и ведущие российские вузы. «К примеру, цифровой модуль индикации аппарата — совместная разработка конструкторского коллектива завода и научно-преподавательского состава Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Для описания требований, параметров, алгоритмов работы режимов ИВЛ в целях разработки встроенного программного обеспечения был привлечен Уральский государственный медицинский университет», — рассказал Валутов.

Отмечается, что в отличие от иностранных аналогов российский аппарат имеет больше параметров управления мониторинга, в том числе он оборудован встроенным пульсоксиметром и обеспечивает дополнительную возможность вентиляции легких в случае критических нарушений дыхания больного.