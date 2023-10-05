Путин заявил, что РФ помогает Бангладеш создавать отрасль мирного атома

РФ будет помогать не только возводить АЭС «Руппур», но и обслуживать ее на всем жизненном цикле станции.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, участвуя по видеосвязи в церемонии завоза ядерного топлива на объект.

«Россия не просто строит станцию. Мы будем оказывать партнерам из Бангладеш содействие на всем жизненном цикле атомного проекта, включая обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом», — заверил Путин.

Россия, участвуя в строительстве АЭС в Бангладеш, по сути помогает этой стране создавать целую отрасль, сказал российский лидер. «В рамках сотрудничества по проекту "Руппур" российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число, безусловно, будет расти. Мы, по сути, создаем не просто атомную электростанцию — мы создаем в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома», — подчеркнул президент.

Он отметил, что с прошлого года на площадке АЭС функционирует учебно-тренировочный центр для персонала, подготовленные там специалисты будут обеспечивать основные технологические процессы на станции. «К настоящему моменту такое обучение прошли уже более тысячи бангладешцев. Благодаря полученным ценным профессиональным навыкам и знаниям они могут быть востребованы не только в атомной, но и во многих других промышленных отраслях экономики Бангладеш», — сообщил глава государства, поблагодарив премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину за внимание к двустороннему сотрудничеству «как в мирном атоме, так и по всем другим ключевым направлениям».

«Хочу пожелать всем российским и бангладешским коллегам, друзьям дальнейших успехов. Всего вам доброго», — заключил Владимир Путин.