Путин поручил кабмину возместить регионам расходы из-за роста цен на мазут для теплоснабжения

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для отопительного сезона.

Статья по теме: В Томске придумали, как сделать работу мазутных котельных более эффективной

Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, кабмину поручено софинансировать из федерального бюджета расходы Мурманской области и других арктических регионов страны на подготовку отопительного сезона 2023-2024 годов, «рассмотрев в том числе вопросы о компенсации понесенных субъектами Российской Федерации расходов, которые связаны с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения, а также о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона».

Соответствующие доклады правительство должно представить до 15 октября 2023 года и до 1 февраля 2024-го.

Также в перечне поручений отмечается необходимость софинансировать расходы регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности на развитие IТ-инфраструктуры в школах.

Уточняется, что поручения сделаны по результатам совещания президента с правительством, состоявшегося в середине августа.