Путин: Россия не начала, а заканчивает войну на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить.

Об этом глава государства сказал в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», передаёт RT.

«Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине, – подчеркнул российский лидер. – Напротив, мы пытаемся её закончить».

При этом он подчеркнул, что это не Россия устраивала государственный переворот в Киеве в 2014 году – кровавый и антиконституционный. Также Путин отметил, что США и их сателлиты взяли курс на гегемонию. По его словам, западные коллеги поучают, кто и как себя должен вести себя в экономике.

«Делается это всё в хамской форме, что является проявлением колониального мышления», – считает президент.

Кроме того, Путин заявил о стоящей задаче строительства нового мира.

«Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира, а на таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов чрезвычайно велика», – резюмировал российский лидер.