Путин: Украина и её англоговорящие кураторы хотят атаковать «Турецкий поток»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и её англоговорящих кураторов нацелены на то, чтобы нанести ущерб газопроводу «Турецкий поток».

«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через «Турецкие потоки» и, судя по всему, украинские группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб», – сказал российский лидер на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, наши корабли охраняют трубопроводную систему, но её постоянно пытаются атаковать.

«С помощью беспилотников, которые готовятся при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы постоянно в эфире слышим английскую речь», – подчеркнул глава государства.

Как писал «Эксперт», ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» хотят взорвать.

В частности, он отметил, что атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения этих газопроводов. По словам министра иностранных дел, Россия стала патрулировать эти участки Чёрного моря, так как есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

